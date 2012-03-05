11 هزار نفر روز در نوروز 91 در مکان های اقامتی زنجان اسکان می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‌زاده‌ محجوب ظهر دوشنبه در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان زنجان افزود: تعطیلات نوروز امسال 300 هزار نسخه بروشور و اطلاع رسانی از جاذبه های متعددی گردشگری این استان برای تردد راحت مسافران توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی برای بازدید مسافران و گردشگران از جاذبه های تاریخی در نظر گرفته شده است، افزود: 45 مرکز اطلاع رسانی راهنمایی مسافران نوروزی با همکاری دستگاهها در این ایام خدمات ارائه می کنند.

نقی زاده محجوب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در کل کشور دائمأ در حال فعالیت‌ هستند لذا همواره برنامه‌ریزی و نظارت بر جریان سفر در طول سال اعم از سفرهای نوروزی و تابستان و سفرهایی که به مناسبت‌های ملی و مذهبی صورت می‌پذیرد، جریان دارد

فعالیت‌ها و برنامه‌های ستاد دائمی تسهیلات کشور باید در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی مسافران و گردشگران باشد تا بتواند کشور را به الگوی موفق تکریم ارباب رجوع تبدیل کند.

وی به لزوم نظارت بر مراکز اقامتی و پذیرایی اشاره کرد و افزود: در طول سفرهای نوروزی به استان، نظارت جدی به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و نیز سایر دفاتری که خدمات گردشگری را ارئه می‌دهند الزامی است، لذا در همین رابطه جلسات و هماهنگی‌های بسیاری با جامعه هتل‌داران مراجع قضایی و انتظامی صورت گرفته است.

نقی زاده محجوب از اعمال هماهنگی با دانشگاه علوم‌پزشکی و جمعیت هلال احمر استان در راستای استقرار پایگاه‌های امداد و نجات در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و یادآور شد: با استقرار پزشکان، پرستاران و همچنین نیروهای امدادی دیگر در جاده‌ها به‌صورت گشت و شیفتی، اقدام به کاهش حوادث جاده‌ای خواهد شد.

همچنین نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از انجام بازدید‌ و بازرسی‌های منظم از مراکز و نمایشگاه‌های ارائه مستقیم کالا خبر داد و اذعان کرد: با همکاری دستگاه‌های دولتی از جمله اداره کل میراث‌فرهنگی، دانشگاه علوم‌پزشکی، تعزیرات‌ حکومتی و نیروی‌ انتظامی نظارت بر روی قیمت‌ها و کیفیت کالاهای توزیع شده تا 15 فروردین سال ‌آتی ادامه خواهد داشت.

همچنین از این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، به آماده‌سازی مدارس جهت اسکان فرهنگیان و سرریز مسافران استانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 70 مدرسه با ظرفیت پذیرش 700 خانواده برای نوروز امسال آماده‌سازی شده‌اند.

امیر نظری از تشکیل ستاد مرکزی اسکان فرهنگیان خبر داد و افزود: با توجه به پراکندگی مدارس، اقدام به تشکیل ستاد مرکزی شده است که از ورودی شهر تابلوهای و بنرهای راهنما به این ستاد نصب و پس از مراجعه مسافران به این ستاد پذیرش آنان صورت می‌پذیرد سپس با ارائه نقشه و بروشور آنان به مدرسه مورد نظر هدایت خواهند شد.

وی با اشاره به رفع نقایص مدارس مذکور ادامه داد: پاک‌سازی و عیب‌زدایی از مدارس قبل از نوروز از حمله دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان است.