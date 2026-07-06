تجهیز ۲۱ سالن ورزشی قم برای اسکان رایگان زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم با بسیج تمامی ظرفیت‌های در اختیار، ۲۱ مجموعه و سالن ورزشی را جهت اسکان موقت زائران مهیا کرد.

تمامی این اماکن ورزشی با ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰ هزار نفر به‌صورت کف‌خواب، تجهیز شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند. از زائران تقاضا می‌شود ضمن همکاری با عوامل اجرایی و خادمان مستقر در این مجموعه‌ها، نسبت به رعایت نظم و دستورالعمل‌های اعلامی در محل‌های اسکان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

فهرست و نشانی مراکز اسکان پیش‌بینی شده به شرح ذیل است:

۱. خانه تکواندو: خیابان ۱۵ خرداد، انتهای بلوار محتشم، جنب پمپ گاز

۲. خانه جودو: نیروگاه، کوچه ۱۴، مجموعه ورزشی راحله

۳. خانه کاراته: نیروگاه، کوچه ۱۴، مجموعه ورزشی راحله

۴. خانه بوکس: نیروگاه، کوچه ۱۴، مجموعه ورزشی راحله

۵. خانه ووشو: انتهای خیابان جوادالائمه، ورزشگاه شهدای نیروگاه

۶. خانه کشتی: انتهای خیابان جوادالائمه، ورزشگاه شهدای نیروگاه

۷. خانه کبدی: جنب عوارضی تهران ـ قم، مجموعه ورزشی هفتم تیر

۸. خانه ژیمناستیک: خیابان انسجام، کوچه شهید محرابی ۷

۹. سالن شهید طاهریان: میدان آزادگان، خیابان مرصاد، بوستان لاله

۱۰. سالن علم‌الهدی: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد

۱۱. سالن ثامن: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد

۱۲. سالن ۱۵ خرداد: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد

۱۳. سالن پیامبر اعظم(ص): خیابان ۱۵ خرداد، ابتدای بلوار محتشم، جنب اداره پست

۱۴. سالن منتظرالمهدی: یزدانشهر

۱۵. سالن صادقیه: بلوار دانش، جنب کشتارگاه

۱۶. سالن شهید رضائیان: بلوار امین، روبه‌روی کوچه ۱۳

۱۷. سالن نرجس: انتهای خیابان جوادالائمه، ورزشگاه شهدای نیروگاه

۱۸. سالن شهید محمدی: دورشهر، کوچه ۸، جنب استخر تختی

۱۹. سالن حضرت ابوالفضل(ع): خیابان امامزاده ابراهیم

۲۰. سالن سوده: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد

۲۱. سالن پینگ‌پنگ: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد