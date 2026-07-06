تجهیز ۲۱ سالن ورزشی قم برای اسکان رایگان زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ادارهکل ورزش و جوانان استان قم با بسیج تمامی ظرفیتهای در اختیار، ۲۱ مجموعه و سالن ورزشی را جهت اسکان موقت زائران مهیا کرد.
تمامی این اماکن ورزشی با ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰ هزار نفر بهصورت کفخواب، تجهیز شده و آماده خدمترسانی به زائران هستند. از زائران تقاضا میشود ضمن همکاری با عوامل اجرایی و خادمان مستقر در این مجموعهها، نسبت به رعایت نظم و دستورالعملهای اعلامی در محلهای اسکان اهتمام ویژهای داشته باشند.
فهرست و نشانی مراکز اسکان پیشبینی شده به شرح ذیل است:
۱. خانه تکواندو: خیابان ۱۵ خرداد، انتهای بلوار محتشم، جنب پمپ گاز
۲. خانه جودو: نیروگاه، کوچه ۱۴، مجموعه ورزشی راحله
۳. خانه کاراته: نیروگاه، کوچه ۱۴، مجموعه ورزشی راحله
۴. خانه بوکس: نیروگاه، کوچه ۱۴، مجموعه ورزشی راحله
۵. خانه ووشو: انتهای خیابان جوادالائمه، ورزشگاه شهدای نیروگاه
۶. خانه کشتی: انتهای خیابان جوادالائمه، ورزشگاه شهدای نیروگاه
۷. خانه کبدی: جنب عوارضی تهران ـ قم، مجموعه ورزشی هفتم تیر
۸. خانه ژیمناستیک: خیابان انسجام، کوچه شهید محرابی ۷
۹. سالن شهید طاهریان: میدان آزادگان، خیابان مرصاد، بوستان لاله
۱۰. سالن علمالهدی: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد
۱۱. سالن ثامن: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد
۱۲. سالن ۱۵ خرداد: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد
۱۳. سالن پیامبر اعظم(ص): خیابان ۱۵ خرداد، ابتدای بلوار محتشم، جنب اداره پست
۱۴. سالن منتظرالمهدی: یزدانشهر
۱۵. سالن صادقیه: بلوار دانش، جنب کشتارگاه
۱۶. سالن شهید رضائیان: بلوار امین، روبهروی کوچه ۱۳
۱۷. سالن نرجس: انتهای خیابان جوادالائمه، ورزشگاه شهدای نیروگاه
۱۸. سالن شهید محمدی: دورشهر، کوچه ۸، جنب استخر تختی
۱۹. سالن حضرت ابوالفضل(ع): خیابان امامزاده ابراهیم
۲۰. سالن سوده: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد
۲۱. سالن پینگپنگ: ابتدای اتوبان قم ـ تهران، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد
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