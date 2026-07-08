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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

ملی‌پوشان جوان کاراته برای قهرمانی آسیا معرفی می‌شوند

ملی‌پوشان جوان کاراته برای قهرمانی آسیا معرفی می‌شوند

مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کاراته جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اردن و انتخابی رده سنی زیر ۲۱ سال روز یکشنبه ۲۱ تیر در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کاراته جوانان پسران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ اردن و همچنین مسابقات انتخابی رده سنی زیر ۲۱ سال (با حضور مدال آوران مرحله دوم کاراته وان) برای معرفی نفرات راه‌یافته به اردوی تیم ملی روز یکشنبه ۲۱ تیرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار خواهد شد. در مسابقات رده سنی جوانان نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا انتخاب خواهند شد.

همچنین همزمان با این رقابت‌ها، مسابقه انتخابی رده سنی زیر ۲۱ سال (امید) پسران با حضور مدال‌آوران مرحله دوم لیگ کاراته‌وان ایران برگزار می‌شود تا نفرات برتر جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کنند.

پیش از این نیز مسابقات انتخابی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان پسران با حضور مدال‌آوران مرحله دوم لیگ کاراته‌وان ایران جهت ورود به اردوی تیم ملی برگزار شده بود.

کد مطلب 6882610

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