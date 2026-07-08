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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۳

حمله پهپادی ارتش به پایگاه های ارتش آمریکا دربحرین

حمله پهپادی ارتش به پایگاه های ارتش آمریکا دربحرین

مراکز تجمع نیروهای متخاصم آمریکا در«پایگاه شیخ عیسی» مستقر دربحرین مورد حمله ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش در بیانیه ای اعلام کرد: به دنبال تهاجم خصمانه دشمن آمریکایی به مناطق نظامی و غیر نظامی در جنوب کشور و نقض مفاد ۱۴ بندی تفاهمنامه، پهپادهای هجومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، مراکز تجمع نیروهای متخاصم آمریکا در«پایگاه شیخ عیسی» مستقر دربحرین را، مورد حمله قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: عواقب نقض و شکستن آشکار و مکرر آتش بس با آمریکای جنایتکار است و تمام پایگاه های آمریکا در منطقه هدف مشروع پهپادهای ارتش خواهند بود.

کد مطلب 6882127
محسن صمیمی

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