شیرازی: دنیا باید برای عاملان جنایت ناامن شود

حجت الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانگونه که در حوزه دفاعی با اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب به اقتدار رسیدیم، در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، علمی و اجتماعی نیز باید همین مسیر دنبال شود.
وی افزود: اگر مجموعههای فرهنگی نیروهای مسلح، از جمله سازمانهای عقیدتی سیاسی سپاه، ارتش، وزارت دفاع و فراجا، مأموریت خود را بر اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب متمرکز کنند، دستاوردهای بزرگی حاصل خواهد شد.
روحانیت فراجا باید در کنار نیروها باشد نه پشت میز
شیرازی با اشاره به رویکرد فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: مهمترین مطالبه رهبر معظم انقلاب از مجموعههای فرهنگی نیروهای مسلح این است که روحانیت در کنار نیروها باشد، نه اینکه صرفاً مسئولیت اداری داشته باشد.
وی افزود: ما باید آخوند باشیم، نه رئیس؛ باید در کنار نیروها زندگی کنیم، درد آنها را بشناسیم و همراهشان باشیم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره مردم را صاحبان اصلی انقلاب دانستهاند و بر همین اساس، اگر روحانیت و نیروهای انتظامی نیز با همین نگاه در کنار مردم قرار گیرند، اعتماد عمومی افزایش یافته و سرمایه اجتماعی نظام تقویت خواهد شد.
روحانیت باید در متن نیروها باشد، نه پشت میز مدیریت
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مهمترین مطالبه رهبر معظم انقلاب از مجموعههای فرهنگی نیروهای مسلح، حضور در کنار نیروها و مردم است، گفت: روحانیت در نیروهای مسلح نباید نقش رئیس را ایفا کند، بلکه باید همانند روحانی مسجد در میان مردم و نیروها حضور داشته باشد.
مردم سرمایه اصلی انقلاب هستند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسمهای پس از شهادت فرماندهان و شهدای جنگ اخیر گفت: مردم بدون هیچ چشمداشت و توقعی به میدان آمدند. این حضور نتیجه همان نگاه محبتآمیز رهبر معظم انقلاب به مردم است و مردم نیز این عشق را با حضور خود پاسخ میدهند.
وی ادامه داد: اگر ما نیز مانند حضرت آقا کنار مردم باشیم، آثار آن را خواهیم دید. رهبر انقلاب همواره تأکید کردهاند هر حرفی که میزنید، به آن عمل کنید تا مردم میان گفتار و رفتار مسئولان دوگانگی نبینند.
وی با اشاره به محبوبیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی افزود: حاج قاسم در دل مردم نفوذ کرده بود؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در دل مردم جای دارند. اگر روحانیت نیروهای مسلح بتواند چنین ارتباطی با نیروها برقرار کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
حضور مردم؛ پشتوانه اصلی انتظامی
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر مردمی بودن مأموریتهای پلیس گفت: انتظامی بیش از هر نیروی مسلح دیگری با مردم ارتباط مستقیم دارد؛ از گذرنامه و گواهینامه گرفته تا خدمات مختلف. اگر کارکنان انتظامی مردمی باشند و مردم این رفتار را ببینند، رضایت عمومی به شکل چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تنها همین یک تدبیر رهبر معظم انقلاب را بهدرستی اجرا کنیم، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی در مجموعه انتظامی حل خواهد شد.
اگر تدابیر رهبر انقلاب در اقتصاد هم اجرا میشد، امروز مشکلات معیشتی نداشتیم
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هر جا تدابیر رهبر معظم انقلاب اجرا شده، کشور به موفقیت رسیده است، گفت: همانگونه که اجرای این تدابیر در حوزه دفاعی موجب اقتدار جمهوری اسلامی شد، اگر در اقتصاد، صنعت، معدن و کشاورزی نیز همین نگاه دنبال میشد، امروز بسیاری از مشکلات کشور وجود نداشت.
موفقیت در هر عرصه، نتیجه اجرای تدابیر ولایت است
حجتالاسلام علی شیرازی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف اظهار کرد: هر جا طبق نقشهای که ولایت ترسیم کرده حرکت کردیم، موفق شدیم و هر جا عمل نکردیم، ضرر دیدیم. این موضوع در عرصه نظامی، فرهنگی، امنیتی، علمی و حتی سیاسی قابل مشاهده است.
وی افزود: اگر مدیریت رهبر معظم انقلاب نبود، امروز معلوم نبود جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار داشت و با چه مشکلاتی روبهرو میشد.
چرا در اقتصاد مانند حوزه دفاعی عمل نکردیم
شیرازی با اشاره به مقایسه وضعیت دفاعی کشور با اقتصاد گفت: امروز اگر دنیا ما را تحریم کند و به ما موشک یا پهپاد ندهد، هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمیشود، زیرا به خودکفایی رسیدهایم. سؤال این است که چرا همین الگو در اقتصاد دنبال نشد؟
وی ادامه داد: اگر تدابیر رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصادی نیز اجرایی میشد، امروز وضعیت معیشت مردم متفاوت بود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر کاهش وابستگی به نفت اظهار کرد: حدود ۳۰ سال پیش حضرت آقا فرمودند باید نفت را کنار گذاشت و معادن را جایگزین درآمدهای نفتی کرد.
وی افزود: امروز تنها حدود ۱۵ درصد معادن کشور استخراج میشود و بخش عمده این ظرفیت بلااستفاده مانده است. از سوی دیگر، بخش زیادی از مواد معدنی نیز بدون فرآوری صادر میشود، در حالی که اگر این مواد به محصولات با ارزش افزوده تبدیل شوند، درآمد کشور چند برابر خواهد شد.
شیرازی با اشاره به ظرفیتهای کشور در بخش کشاورزی و علم گفت: در حوزه علمی، دانشگاههای کشور در مقاطع مختلف توانستهاند به سمت تولید علم حرکت کنند و در بسیاری از حوزهها به خودکفایی برسند. در کشاورزی نیز اگر سیاستهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بهطور کامل اجرا شود، کشور میتواند به موفقیتهای بیشتری دست یابد.
دشمن، ایران را با کشورهای دیگر اشتباه گرفته است
وی در ادامه با اشاره به تحلیلهای آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران گفت: آنها جمهوری اسلامی را با کشورهایی مانند افغانستان، عراق، لبنان، ونزوئلا یا اندونزی مقایسه میکنند، در حالی که ایران با هیچیک از این کشورها قابل مقایسه نیست.
شیرازی افزود: تصور دشمن این بود که اگر فرماندهان ارشد نظامی را ترور کند، ساختار کشور از هم میپاشد؛ اما این تحلیل ناشی از جهانبینی مادی آنهاست.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تفاوت نگاه جمهوری اسلامی با قدرتهای غربی اظهار کرد: نگاه ما الهی است. ما یک فرمانده اصلی داریم و آن خداوند متعال است. در زمان غیبت نیز ولیفقیه محور هدایت جامعه است و همین باور باعث میشود دشمن نتواند جمهوری اسلامی را بهدرستی تحلیل کند.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز بارها فرماندهان در میانه عملیات به شهادت رسیدند اما بلافاصله فرمانده بعدی مسئولیت را بر عهده گرفت و عملیات ادامه یافت. این همان تربیتی است که رهبر معظم انقلاب سالها بر آن تأکید کردهاند.
دشمن قدرت ایمان را در محاسبات خود نمیبیند
شیرازی گفت: دشمن تنها بر اساس محاسبات مادی برنامهریزی میکند و به قدرت ایمان، اعتقاد مردم و امداد الهی توجهی ندارد؛ به همین دلیل بارها در برابر جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی شده است.
وی افزود: همانگونه که رژیم بعث عراق، داعش و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی شکست خوردند، رژیم صهیونیستی نیز سرانجام شکست خواهد خورد، زیرا این وعده الهی است و مسیر تاریخ به سمت پیروزی اسلام حرکت میکند.
شهید سردار شیرازی رازدار رهبر انقلاب بود؛ در ۳۷ سال حتی یک سخن محرمانه را نقل نکرد
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شهادت برادرش، شهید سردار محمد شیرازی، گفت: ویژگی برجسته وی آرامش، نظم، تواضع و رازداری بود و در تمام سالهای مسئولیت در دفتر فرماندهی کل قوا، حتی یک جمله از مسائل محرمانه را برای کسی بازگو نکرد.
حجتالاسلام علی شیرازی در پاسخ به پرسشی درباره شهادت برادرش در جنگ اخیر اظهار کرد: همه شهادتها بزرگ هستند؛ از فرماندهان و رزمندگان گرفته تا زنان، کودکان و مردم عادی، اما وقتی به عظمت شهادت رهبر و امام نگاه میکنیم، همه این شهادتها ذیل آن قرار میگیرند.
وی افزود: همانگونه که در واقعه عاشورا، شهادت یاران امام حسین (ع) بسیار عظیم است اما همه آنها در ذیل عظمت شهادت سیدالشهدا معنا پیدا میکند، درباره سایر شهدا نیز همین نگاه وجود دارد.
آرامش و صبر؛ ویژگی مشترک دو برادر شهید
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به دو برادر شهید خود گفت: یکی از برادرانم، مرحوم شیخ عباس شیرازی، در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید و برادر دیگرم، شهید سردار محمد شیرازی، سالها در کنار رهبر معظم انقلاب خدمت کرد.
وی ادامه داد: هر دو برادر من از نظر اخلاقی بسیار آرام، صبور و متین بودند. در تمام سالهایی که با آنها زندگی کردم، حتی یک بار عصبانیت از آنها ندیدم.
شیرازی با بیان اینکه نظم از ویژگیهای برجسته برادر شهیدش بود، گفت: اگر قرار بود ساعت چهار جایی باشد، حتی یک دقیقه تأخیر هم نداشت، اما در عین حال اگر دیگران دیر میکردند، هرگز ناراحت نمیشد و اعتراضی نمیکرد.
وی افزود: این جمع میان نظم و صبوری برای من همواره شگفتآور بود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا رازداری را مهمترین ویژگی شهید محمد شیرازی دانست و گفت: سالها در دفتر فرماندهی کل قوا حضور داشت اما حتی یک بار هم مسائل محرمانه را برای کسی بازگو نکرد.
وی ادامه داد: گاهی برخی انتصابها یا تصمیمات مهم نظام در همان روز تصویب شده بود، اما حتی به من که برادرش بودم نیز چیزی نمیگفت تا زمانی که زمان اعلام رسمی آن فرا برسد.
خاطرهای از یک انتصاب
شیرازی در تشریح این موضوع گفت: در یکی از انتصابها، خود من نیز جزو گزینهها بودم و حتی رهبر معظم انقلاب حکم را تأیید کرده بودند، اما برادرم با وجود آنکه از موضوع اطلاع داشت، حتی یک جمله درباره آن با من صحبت نکرد.
وی افزود: همان شب نیز در جلسه خانوادگی، فرزندان رهبر معظم انقلاب درباره رفتوآمدهای آن روز سؤال کردند، اما شهید محمد شیرازی هیچ اشارهای به موضوع نکرد و پس از اعلام رسمی حکم بود که ما از ماجرا مطلع شدیم.
وی با اشاره به سالهای طولانی حضور برادرش در دفتر فرماندهی کل قوا گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب نزدیک به ۳۷ سال مسئولیت دفتر نظامی خود را به یک نفر میسپارند، نشاندهنده اعتماد کامل ایشان به ویژگیهایی مانند امانتداری، تعهد، اخلاق و رازداری است.
شیرازی تأکید کرد: این اعتماد نتیجه سالها صداقت، اخلاص و رعایت دقیق امانت بود؛ ویژگیهایی که شهید محمد شیرازی تا آخرین روز عمر خود به آنها پایبند ماند.
قوه قضائیه باید پرونده عاملان شهادت فرماندهان و مردم را تا مجازات نهایی دنبال کند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی جنایتهای اخیر علیه جمهوری اسلامی، گفت: قوه قضائیه باید پرونده عاملان شهادت فرماندهان، مردم و شهدای جنگ اخیر را با قدرت دنبال کند و این مطالبه، خواست عمومی مردم است.
حجتالاسلام علی شیرازی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات مهم و ارزشمندی انجام داده است. البته ممکن است مردم انتظار داشته باشند برخی اقدامات با سرعت بیشتری انجام شود، اما نباید خدمات این مجموعه را نادیده گرفت.
وی افزود: همانگونه که نباید درباره دولتها، مجلس یا سایر دستگاهها به گونهای سخن گفت که گویی هیچ اقدامی انجام نشده است، درباره قوه قضائیه نیز باید منصفانه قضاوت کرد.
برخورد با مفسدان و اخلالگران، مطالبه مردم است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: امروز قوه قضائیه با جدیت در حال برخورد با مفسدان اقتصادی، اخلالگران امنیت و افرادی است که به نظم عمومی آسیب میزنند و این همان مطالبهای است که مردم از دستگاه قضایی دارند.
وی ادامه داد: این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند، زیرا هرچه دستگاه قضایی با اقتدار بیشتری عمل کند، دشمن نیز ضعیفتر خواهد شد.
پرونده آمریکا و رژیم صهیونیستی سنگینتر شده است
شیرازی با اشاره به جنایتهای صورتگرفته در جنگ اخیر اظهار کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پرونده آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از این جنگ سنگینتر شده است.
وی افزود: به ازای هر شهید، یک پرونده انتقام وجود دارد و دستگاه قضایی باید این پروندهها را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.
دنیا باید برای عاملان جنایت ناامن شود
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر پیگیری حقوقی عاملان جنایتها گفت: نباید تصور کنیم چون ممکن است برخی دادگاههای بینالمللی همکاری نکنند، از تشکیل پرونده صرفنظر کنیم.
وی ادامه داد: حتی اگر این پروندهها در مجامع بینالمللی نیز به نتیجه نرسد، باید به گونهای عمل شود که عاملان این جنایتها در هیچ نقطهای از دنیا احساس امنیت نکنند.
نامه سرگشاده به رئیسجمهور؛ مطالبه عذرخواهی از مردم
شیرازی در ادامه به نامه سرگشاده خود خطاب به رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: انگیزه من از نگارش آن نامه، دفاع از شأن و جایگاه مردم بود.
وی افزود: مردم در روزهای سخت، بدون هیچ چشمداشت و توقعی در کنار نظام ایستادند. اگر مسئولی سخنی بگوید که موجب رنجش مردم شود، باید بابت آن عذرخواهی کند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش مردم در جنگ اخیر گفت: اگر مردم در صحنه نبودند، ممکن بود کشور همزمان با جنگ خارجی، با اغتشاشات داخلی نیز مواجه شود و شرایط امنیتی بهگونه دیگری رقم بخورد.
وی افزود: نیروهای مسلح نقش مهمی در تأمین امنیت دارند، اما پشتوانه اصلی امنیت کشور مردم هستند و همه مسئولان باید قدردان این سرمایه بزرگ باشند.
مسئولان نماینده مردم هستند، نه برعکس
شیرازی تأکید کرد: مسئولان باید همواره به یاد داشته باشند که نماینده مردم هستند، نه اینکه مردم را تابع خود بدانند.
وی خاطرنشان کرد: هر مسئولی که در هر جایگاهی قرار دارد، باید خود را خدمتگزار مردم بداند و حفظ حرمت و کرامت مردم را در اولویت قرار دهد؛ زیرا بقای نظام اسلامی به همین پیوند میان مردم و مسئولان وابسته است.
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