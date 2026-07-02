خبرگزاری مهر - گروه جامعه: چند روز بیشتر تا برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب باقی نمانده است؛ مراسمی که پیش‌بینی می‌شود با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شود و ابعاد مختلف آن، از مسائل فرهنگی و اجتماعی تا امنیتی، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. به همین مناسبت، خبرنگار مهر میزبان حجت‌الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، شد تا درباره آمادگی‌های فراجا، نقش مردم در امنیت کشور، جایگاه ولایت فقیه، تجربه جنگ اخیر و پیام حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید به گفت‌وگو بنشیند.

وی در ابتدای این گفتگو ضمن قدردانی از خبرنگاران اظهار کرد: حرفه خبرنگاری همانند مأموریت نیروهای انتظامی، حرفه‌ای سخت و شبانه‌روزی است و اطلاع‌رسانی به‌موقع نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جامعه دارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه مهم‌ترین مأموریت این سازمان در سال جاری اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب در بدنه انتظامی است، گفت: هرجا تدابیر ولایت اجرایی شده، کشور به موفقیت رسیده و تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد اقتدار امروز جمهوری اسلامی نتیجه عمل به همین رهنمودهاست.





مهم‌ترین برنامه عقیدتی سیاسی فراجا اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به حضور حدود یک سال و نیمه خود در این مجموعه گفت: پیش از حضور در فراجا در سپاه و وزارت دفاع مسئولیت داشتم و تلاش کردیم نخستین گام در فراجا بر پایه اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب باشد.

وی افزود: هرجا در کشور تدابیر ولایت اجرایی شده، نتیجه گرفته‌ایم و هرجا از این مسیر فاصله گرفته‌ایم، با مشکل مواجه شده‌ایم. نمونه روشن آن، اقتداری است که امروز جمهوری اسلامی در عرصه دفاعی به دست آورده است.

روایت خرید ۲۰۰ موشک و تدبیر رهبر معظم انقلاب

شیرازی با اشاره به خاطره‌ای از سال ۱۳۷۶ گفت: زمانی که دریابان علی شمخانی به عنوان وزیر دفاع منصوب شد، با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس، برای جبران کمبودهای موشکی کشور به روسیه رفت و قرارداد خرید ۲۰۰ موشک را منعقد کرد.

وی ادامه داد: پس از انعقاد قرارداد، گزارشی به رهبر معظم انقلاب ارائه شد اما معظم‌له در پاسخ نوشتند ۱۹۹ موشک را بازگردانید و تنها یک موشک را برای مهندسی معکوس نگه دارید تا متخصصان داخلی آن را بسازند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه این تصمیم در آن مقطع برای بسیاری قابل تصور نبود، گفت: همین نگاه آینده‌نگرانه باعث شد وزارت دفاع و سپاه وارد عرصه تولید موشک شوند و کشور به فناوری ساخت موشک دست یابد.

وی افزود: پس از تولید نخستین موشک‌های داخلی با برد دو هزار کیلومتر و خطای ۲۷ متر، گزارش آن به رهبر معظم انقلاب ارائه شد اما معظم‌له تأکید کردند که کشور باید به موشک نقطه‌زن دست پیدا کند.

شیرازی ادامه داد: پس از تحقق این هدف نیز رهبر معظم انقلاب بار دیگر تأکید کردند که صرف تولید کافی نیست و باید انبوه‌سازی انجام شود تا کشور در شرایط جنگی با کمبود تجهیزات مواجه نشود.اگر این تدابیر اجرایی نمی‌شد، جمهوری اسلامی در جنگ اخیر هرگز از چنین قدرت بازدارندگی برخوردار نبود.

اجرای تدابیر رهبری تنها به حوزه نظامی محدود نیست

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه این الگو باید در همه عرصه‌ها اجرا شود، اظهار کرد: همان‌گونه که در حوزه دفاعی با اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب به اقتدار رسیدیم، در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و اجتماعی نیز باید همین مسیر دنبال شود.

وی افزود: اگر مجموعه‌های فرهنگی نیروهای مسلح، از جمله سازمان‌های عقیدتی سیاسی سپاه، ارتش، وزارت دفاع و فراجا، مأموریت خود را بر اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب متمرکز کنند، دستاوردهای بزرگی حاصل خواهد شد

حجت‌الاسلام علی شیرازی با اشاره به توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب به مسئولان فرهنگی نیروهای مسلح اظهار کرد: به اعتقاد من مهم‌ترین خواسته حضرت آقا این است که ما در مجموعه فرهنگی نیروهای مسلح «آخوند» باشیم، نه رئیس؛ در کنار نیروها زندگی کنیم، با آنها باشیم و مانند آنها زندگی کنیم.

وی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب به مردم، یک نگاه عاشقانه است. ایشان همیشه فرموده‌اند مردم همه کاره‌اند، نظام متعلق به مردم است و ما نوکر مردم هستیم. در همه مقاطع حساس انقلاب نیز مردم کار را تمام کرده‌اند؛ چه در دفاع مقدس، چه در فتنه ۸۸، چه در اغتشاشات و چه در جنگ اخیر.

روایتی از پاسخ رهبر انقلاب به نامه یک دختر شهید

شیرازی در ادامه با نقل خاطره‌ای از دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب گفت: دختر یکی از شهدای هفتم تیر نامه‌ای برای حضرت آقا نوشته بود و چون پاسخی دریافت نکرد، نامه دوم را با گلایه ارسال کرد. رهبر انقلاب در پاسخ نوشتند: امکان ندارد کسی برای من نامه بنویسد و من پاسخ ندهم؛ احتمالاً نامه شما به دست من نرسیده و من عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: این روحیه مسئولیت‌پذیری و تواضع، برای همه مسئولان باید الگو باشد.

خاطره‌ای از عذرخواهی رهبر انقلاب از روحانیون لشکر ثارالله

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به خاطره‌ای از سال ۱۳۶۷ گفت: زمانی که حضرت آقا برای سخنرانی به لشکر ثارالله آمده بودند، به دلیل سختگیری‌های حفاظتی تعدادی از روحانیون موفق به حضور در جلسه اختصاصی نشدند. پس از اطلاع رهبر انقلاب، ایشان به من فرمودند از طرف من از تک‌تک آن روحانیون عذرخواهی کنید.

وی گفت: این روحیه تواضع و احترام به مردم و نیروها باید برای همه مسئولان الگو باشد.

«مثل روحانی مسجد باشید»

شیرازی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان ولی‌فقیه در نیروهای مسلح گفت: حضرت آقا سه بار به مسئولان ارشد فرهنگی نیروهای مسلح فرمودند «مثل روحانی مسجد باشید.»

وی توضیح داد: ایشان می‌فرمودند زمانی که در مسجد حضور پیدا می‌کردم، پیش از نماز در میان مردم می‌نشستم تا اگر کسی حرفی دارد، راحت با من مطرح کند. روحانی نیروهای مسلح نیز باید همین گونه باشد؛ فرمانده نیست، بلکه باید در دل نیروها نفوذ کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، حضوری عاشقانه و خودجوش خواهد بود، گفت: مردم برای چنین حضوری نیاز به دعوت ندارند و این حضور، علاوه بر تجدید بیعت با رهبر شهید، اعلام حمایت از رهبر جدید انقلاب نیز خواهد بود.

حضور مردم از سر عشق است، نه دعوت

حجت‌الاسلام علی شیرازی در پاسخ به پرسشی درباره حضور مردم در مراسم تشییع اظهار کرد: وقتی پدر یک خانواده از دنیا می‌رود، مگر لازم است فرزندانش را دعوت کنند تا در مراسم حاضر شوند؟ این حضور از سر عشق است.

وی افزود: مردم نیز عاشق امام خود هستند و برای حضور در مراسم تشییع نیازی به دعوت ندارند.

مردم عشق خود را بارها نشان داده‌اند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع و سالگرد شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت: مردم بارها نشان داده‌اند که برای ابراز ارادت خود، حتی حاضرند جانشان را فدا کنند. در مراسم تشییع شهید سلیمانی و حتی در سالگرد ایشان نیز شاهد شهادت تعدادی از هموطنان بودیم، اما مردم باز هم در صحنه حضور پیدا کردند و اعلام کردند حاضرند در این مسیر جان خود را تقدیم کنند.

خانواده‌ام را برای فدای رهبر بردم

شیرازی با بیان خاطره‌ای از دیدار با رهبر معظم انقلاب گفت: یک بار همراه همسر، فرزندان، عروس‌ها، داماد و نوه‌هایم خدمت حضرت آقا رسیدیم و عرض کردم همه ما آماده‌ایم جان خود را فدای شما کنیم.

وی افزود: امروز نیز مردم با همین روحیه در میدان حضور دارند و عشق خود را به ولایت ابراز می‌کنند.

پیام حضور مردم؛ بیعت با رهبر جدید

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تأکید کرد: حضور مردم در مراسم تشییع تنها بدرقه رهبر شهید نیست، بلکه پیام دیگری نیز دارد و آن، حمایت و بیعت با رهبر جدید انقلاب است.

وی گفت: این حضور به دشمنان نشان خواهد داد که ملت ایران همچنان در همان مسیر گذشته ایستاده و از آرمان‌های انقلاب و ولایت فاصله نخواهد گرفت.

«ترامپ تشییع رهبر ما را ببیند»

شیرازی در پایان با اشاره به بازتاب حضور مردم در فضای مجازی اظهار کرد: در فضای مجازی جمله‌ای دیدم که نوشته بود: ترامپ، تشییع رهبر ما را ببین؛ ببین چند میلیون نفر می‌آیند. اگر تو بمیری، چند نفر در تشییع تو حاضر خواهند شد؟

وی افزود: این حضور، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با ولایت است و پیام روشنی برای دشمنان جمهوری اسلامی خواهد داشت