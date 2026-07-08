امیر کرمی: اقتدار ایران اسلامی مرهون خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی صبح چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان شهرضا و در دیدار با خانواده شهید محمد امین رستگار، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: عزت، قدرت و اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مستقیماً مرهون ایثارگری، فداکاری و استقامت خانوادههای معظم شهداست. شهدای گرانقدر ما، پرچمداران حقیقی عزت، استقلال و امنیت کشور هستند و امنیت پایدار امروز ما مدیون خون پاک آنهاست.
ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با اشاره به ویژگیهای بارز شخصیتی شهدا گفت: شهدا در زمره شجاعترین افراد روی زمین بودند که با ایمانی راسخ در برابر دشمنانی ایستادند که از پیشرفتهترین و بهروزترین تجهیزات و امکانات نظامی برخوردار بودند. این مقاومت جانانه، نشان از بصیرت و ولایتمداری آنان داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خانوادههای شهدا را نماد صبر و استقامت ملت بزرگ ایران دانست و افزود: افتخار و مباهات خانوادههای معظم شهدا به فرزندان شهیدشان، نشاندهنده عمق باورهای دینی و عظمت فرهنگی است که از دل ایثار و فداکاری برخاسته و در جامعه ما ریشه دوانده است.
امیر کرمی همچنین تکریم شهدا را وظیفهای همگانی دانست و خاطرنشان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، در واقع پاسداشت ارزشهای متعالی است که این عزیزان جان عزیز خود را برای صیانت از آن فدا کردند؛ بنابراین ما این اقدام را نه تنها یک وظیفه، بلکه یک افتخار برای خود میدانیم.
وی با اشاره به پیوند ناگسستنی نیروهای مسلح با مکتب اهلبیت (ع) تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمسک به قرآن کریم و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و با پیروی از فرامین ولیفقیه، با اتکا به قدرت ایمان در برابر جبهه باطل در جنگ تحمیلی ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند. این نیروها نشان دادند که ارتشِ درسآموخته مکتب عاشورا، هیچگاه شکست نمیخورد و در مسیر دفاع از ارزشها ثابتقدم و استوار باقی خواهد ماند.
امیر کرمی افزود: هر قطره خونِ پاک شهدا، انسجام و اراده ملت ایران را مستحکمتر کرده و مسیر مقاومت را برای آیندگان روشنتر میسازد؛ این مسیر نورانی ما را در ادامه راه، مصممتر از گذشته میکند.
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