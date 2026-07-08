به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، سعد معن سخنگوی کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع سید علی خامنه‌ای رهبر شهید ایران در عراق روز چهارشنبه اعلام کرد: حدود ۴ هزار و ۳۰۰ خبرنگار عراقی و خارجی در پوشش رسانه‌ای این مراسم مشارکت داشته‌اند.

وی تصریح کرد: پخش زنده مراسم تشییع از ساعت ۵ بامداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد به گونه ای که تمامی شبکه‌های تلویزیونی عراق این مراسم را به‌صورت زنده پوشش داده‌اند و شماری از آنها از آغاز مراسم تاکنون به‌طور مستمر در حال پخش مستقیم هستند.

معن افزود: این مراسم بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته و نزدیک به یک‌هزار خبرنگار خارجی دارای مجوز رسمی در پوشش آن حضور داشته‌اند. همچنین حدود ۳ هزار و ۳۰۰ خبرنگار عراقی از استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی، به نمایندگی از شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها و رسانه‌های دیجیتال، این رویداد را پوشش داده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد: حدود ۲۰ دستگاه خودروی پخش سیار (SNG) در نجف اشرف برای پوشش مراسم مستقر شده بودند که بیشتر آنها علاوه بر ارائه خدمات به رسانه‌های مختلف، امکان پخش رایگان تصاویر خام را نیز فراهم کرده بودند.