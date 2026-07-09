به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان قم تا روز شنبه ۲۰ تیرماه تحت تأثیر پایداری جوی، وزش بادهای شرقی و خیزش گردوخاک قرار خواهد داشت.

بر این اساس، آسمان استان در این مدت صاف پیش‌بینی شده اما در ساعات مختلف روز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، به‌ویژه در نیمه دوم روز، سبب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق خواهد شد.

پیش‌بینی‌ها حاکی است روز پنجشنبه سرعت وزش باد شرقی بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و این شرایط در روز جمعه نیز با سرعتی بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت تداوم می‌یابد.

در روز شنبه نیز اگرچه از شدت باد نسبت به روزهای قبل کاسته می‌شود اما همچنان وزش باد شرقی با سرعت ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت در برخی نقاط استان گردوخاک را به همراه خواهد داشت.

گرمای هوا تا ۴۵ درجه افزایش می‌یابد

بیشینه دمای شهر قم در روزهای پنجشنبه و جمعه ۴۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده و در روز شنبه به ۴۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کمینه دمای شهر قم نیز در روز جمعه ۲۶ درجه و در روز شنبه ۲۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده تداوم هوای گرم در استان است.

جمکران گرم‌ترین نقطه استان ثبت شد

داده‌های هواشناسی ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد دستجرد با ثبت دمای ۲۲.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

همچنین جمکران با ثبت دمای ۴۴.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته گزارش شده است.

بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان قم، در صورت تغییر شرایط جوی، اصلاحات لازم در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده اعمال و اطلاع‌رسانی خواهد شد.