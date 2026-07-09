هشدار هواشناسی همدان درباره موج جدید گرما

محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر درخصوص شرایط جوی استان همدان اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که آسمان استان همدان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی افزود: در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهرها، وزش موقت باد و در پارهای از مناطق استان، پدیده غبار رقیق جوی پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: روند افزایشی دمای هوا در سطح استان همچنان ادامه دارد به طوری که در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده شدت گرما افزایش یافته و دمای بیشینه در نقاط گرمسیر استان به ۴۱ درجه سانتیگراد میرسد.
وی به نوسانات دمایی ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در شبانهروز گذشته فامنین و قهاوند با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند و شهرستان بهار با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه استان گزارش شده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: نوسان دمایی شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته نیز بین حداقل ۱۵ و حداکثر ۳۷ درجه سانتیگراد بوده است.
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