هشدار هواشناسی همدان درباره موج جدید گرما

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص شرایط جوی استان همدان اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان همدان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات به‌ویژه در بعدازظهرها، وزش موقت باد و در پاره‌ای از مناطق استان، پدیده غبار رقیق جوی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: روند افزایشی دمای هوا در سطح استان همچنان ادامه دارد به طوری که در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده شدت گرما افزایش یافته و دمای بیشینه در نقاط گرمسیر استان به ۴۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی به نوسانات دمایی ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته فامنین و قهاوند با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند و شهرستان بهار با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: نوسان دمایی شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته نیز بین حداقل ۱۵ و حداکثر ۳۷ درجه سانتی‌گراد بوده است.