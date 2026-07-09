به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انتقال غیرقانونی آب از یک واحد مرغداری غیرفعال در اراضی جلال‌آباد از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان، گروه حفاظت و نظارت اداره منابع آب شهرستان نجف‌آباد در محل حاضر شدند.

بر اساس گزارش در این عملیات که بامداد صورت گرفت، یک دستگاه تانکر آبرسانی در حال فعالیت غیرمجاز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

مطابق با قوانین جاری و دستورات مقام قضایی، هرگونه انتقال آب به خارج از اراضی تحت شرب چاه، ممنوع بوده و پیگرد قانونی برای مالکین چاه و توقیف ادوات آبفروشی (تانکر ، علمک ، شناور و ...) را به همراه خواهد داشت.