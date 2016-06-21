به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قرائتی کوهپایی ظهر سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه مطالعه و اجرای طرح‌های ایجاد و توسعه تامین آب و انتقال آب آشامیدنی و بهداشتی روستا از وظایف شرکت آب و فاضلاب روستایی است، اظهار داشت: همچنین مطالعه و اجرای طرح‌های دفع بهداشتی، انتقال و تصفیه آب‌های روستایی و نگهداری از تاسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستایی نیز از دیگر وظایف این شرکت است.

وی در ادامه به وجود یک هزار و ۳۳۹ روستای دارای سکنه در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: از این تعداد ۹۴۸ روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی است.

۳۸۰ روستا خدمات آب و فاضلاب روستایی را دریافت نمی‌کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۳۸۰ روستا از خدمات شرکت آب و فاضلاب استفاده نمی‌کنند، افزود: این روستاها جمعیت زیر ۲۰ خانوار دارند و تنها خدمات بهداشتی به هیات امنای این روستاها ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تامین آب شرب روستاها ۸۷۸ منبع تامین آب که شامل ۵۳۱ حلقه چاه ،۹۳ چشمه، ۳۷ قنات و ۲۱۸ منبع آبی سطحی است، ابراز داشت: ۲۳۲ هزار مشترک که ۸۰ درصد آنها خانگی و ۲۰ درصد نیز مصارف غیر خانگی دارند از این منابع آبی بهره برداری می‌کنند.

قرائتی کوهپایی با اشاره به اینکه اجرای ۳۲۴ پروژه توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان در دستور کار قرار دارد، افزود: اصلاح و توسعه شبکه‌های آبرسانی، راه‌اندازی ۳۳ مجتمع آب رسانی و ۴۷ پروژه تک پروژه‌ای در قالب این پروژه‌‌ها وجود دارد که قرار است با اعتبار ۱۱۳ میلیارد تومانی به بهره ‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۸ میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز برای بهره برداری از پروژه‌های آب و فاضلاب روستایی محقق شده است، گفت: از این رو تاکنون ۱۸ مجتمع روستایی از ۳۳ مجتمع که ۱۶۳ روستا با ۱۰۸ هزار و ۶۸۱ نفر جمعیت را شامل می‌شود در دستور کار قرار گرفته است.

تا پایان سال جاری ۱۸ مجتمع آبرسانی روستایی به بهره برداری می‌رسد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۱۸ مجتمع آبرسانی روستایی در استان به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: همچنین مراحل اجرای ۹ مجتمع روستایی که شامل ۳۷ روستا و ۲۶ هزار و ۴۶۰ نفر جمعیت می‌شود، نیز در حال انجام است.

وی در ادامه با بیان اینکه از ۴۷ پروژه تک روستایی در استان اصفهان ۱۶ پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری اجرایی می‌شود، اظهار داشت: این پروژه‌ها تا پایان سال جاری نیز به بهره برداری می‌رسد.

قرائتی کوهپایی در ادامه با بیان اینکه تا قبل از اردیبهشت ماه سال جاری به ۴۱۶ روستا در استان اصفهان ابرسانی سیار صورت می‌گرفت، افزود: در حال حاضر این تعداد روستا به ۲۷۳ عدد رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته به ۲۶ هزار و ۲۷۴ خانواده آبرسانی سیار صورت گرفته است، بیان داشت: این اقدام با سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان اعتبار سال جاری ابرسانی سیار در استان اصفهان را ۳.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای این اقدام ۳۸ دستگاه تانکر سیار و ۵۲۳ تانکر ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه کیفیت آب شرب در روستاها با توجه به راه‌اندازی سیستم‌های غیر مجاز را چالش جدی آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: این امر باعث شده است تا کیفیت آب در روستاها دچار مشکل شود.

قرائتی کوهپایی تامین آب شرب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون راس دام را نیز از دیگر چالش‌های آب و فاضلاب روستایی در استان اصفهان عنوان کرد و گفت: همچنین باید توجه داشت که نزدیکی برخی از روستاها به شهر اصفهان منجر به مهاجرت و به ویژه مهاجرت افاغنه به روستاها شده که این در حالی است که ما در سرشماری‌ها اتباع افاغنه را شمارش نمی‌کنیم.

شناسایی دو هزار انشعاب روستایی غیرمجاز در شهرستان اصفهان

وی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته در شهرستان اصفهان بیش از دو هزار انشعاب غیر مجاز شناسایی شده و از این رو تقویت اکیپ‌های بازرسی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه از اول تا هفتم تیر ماه به نام هفته صرفه‌جویی اعلام شده است، گفت: برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی متعددی از جمله سخنرانی در مسجدها و مسابقه‌های گوناگون در این هفته برگزار می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه روستاییان استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری سرانه مصرف آب پایین‌تری دارند، اضافه کرد: عبور از بحران کم آبی جز با همراهی و کمک مردم میسر نیست.

قرائتی کوهپایی به برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان برای صرفه‌جویی مصرف آب اشاره کرد و ابراز داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای بخش تامین آب در سال جاری ۲۱۰ میلیارد ریال، برای بخش توزیع ۲۲۰ میلیارد ریال و برای بخش مصرف ۳۸ میلیارد ریال است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان فرسودگی تاسیسات آب و فاضلاب روستایی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از شبکه‌های آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان دچار فرسودگی است و در حال حاضر با توجه به اولویت بندی صورت گرفته اصلاح این شبکه‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم.

بیشترین چاه‌های غیر مجاز در سمیرم شناسایی شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان راه‌ندازی سامانه ۱۵۲۳ را کمک قابل توجهی به شناسایی شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب در روستاها دانست و افزود: این سامانه در حال حاضر تنها در استان اصفهان فعال است.

وی در ادامه در خصوص شناسایی چاه‌های غیر مجاز برداشت آب در استان اصفهان نیز گفت: ما در این خصوص وظیفه‌ای نداریم و در صورت مشاهده گزارشات لازم را در خصوص حفر این چاه‌ها به آب منطقه‌ای اعلام می‌کنیم.

قرائتی که از اعلام تعداد حلقه‌های چاه غیر مجاز شناسایی شده در سال گذشته امتناع کرد افزود: تنها باید توجه داشت که در سال گذشته بیشترین چاه غیر مجاز در شهرستان سمیرم شناسایی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در استان اصفهان آب ۸۰ روستا آلوده به نیترات است، افزود: از این رو با حفر چاه در چهار روستا، رقیق سازی در پنج روستا، راه‌اندازی مجتمع آبرسانی در ۲۴ روستا و خرید دستگاه حذف نیترات در ۱۳ روستا اقدامات از بین بردن نیترات صورت گرفته است.