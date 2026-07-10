۹ حادثه ویژه در اصفهان ۳ فوتی و ۱۸ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۹ حادثه ویژه در شهرستانهای اصفهان، خمینیشهر، اردستان و شهرضا طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ تیرماه خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات این حوادث اظهار کرد: از مجموع حوادث ثبتشده، ۵ مورد مربوط به غرقشدگی و ۴ مورد مربوط به سوانح رانندگی بوده است که برای امدادرسانی به مصدومان و انتقال آنان، ۹ واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محلها اعزام شدند.
عابدی افزود: در نخستین حادثه، ساعت ۲۲:۲۶ روز ۱۷ تیرماه، یک دختر ۱۶ ساله در کانال آب خیابان ساحلی خمینیشهر دچار غرقشدگی شد که پس از دریافت خدمات اورژانسی، به بیمارستان ۹ دی خمینیشهر منتقل شد.
وی ادامه داد: همچنین ساعت ۱۶:۱۵ همان روز، بر اثر برخورد موتورسیکلت با خودروی پراید در اردستان، ۳ نفر شامل یک مرد و ۲ پسر نوجوان ۱۳ ساله مصدوم و به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ساعت ۱۹:۵۲ روز ۱۷ تیرماه نیز در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی نامشخص متواری در میدان ۲۵ آبان اصفهان و روی پل باهنر، ۳ مرد مصدوم شدند که به بیمارستان امین انتقال یافتند.
وی با اشاره به حوادث روز ۱۸ تیرماه تصریح کرد: ساعت ۰۰:۳۲ بامداد، یک دختر ۷ ساله در محدوده پل خواجو مقابل بانک خون دچار غرقشدگی در رودخانه شد که بهصورت سرپایی درمان شد و هوشیار بود.
عابدی افزود: ساعت ۰۲:۱۴ همان روز نیز بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی پراید در کمربندی شهرضا مقابل خروجی جاده سمیرم، ۵ نفر شامل ۲ مرد، ۲ زن و یک دختر ۶ ساله مصدوم و به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) منتقل شدند.
وی ادامه داد: در حادثهای دیگر، ساعت ۱۶:۴۸ روز ۱۸ تیرماه، یک کودک پسر ۱۴ ساله در جاده امامزاده ردان و در محدوده کانال آب جان خود را از دست داد.
سخنگوی اورژانس اصفهان اضافه کرد: ساعت ۲۰:۰۳ همان روز نیز حادثه غرقشدگی منجر به فوت یک مرد ۳۲ ساله در محدوده اصفهانک و کانال آب به اورژانس اعلام شد که زمان احتمالی وقوع آن ساعت ۱۳:۳۰ بوده است.
وی گفت: ساعت ۲۳:۰۷ روز ۱۸ تیرماه نیز واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور ظفرقند به سمت زفره و در ۱۰ کیلومتری زفره، ۵ مصدوم شامل زن، مرد و ۳ کودک ۳، ۱۴ و ۱۷ ساله بر جا گذاشت که به بیمارستان بهشتی اردستان منتقل شدند.
عابدی خاطرنشان کرد: آخرین حادثه ثبتشده نیز ساعت ۰۶:۲۴ روز ۱۹ تیرماه در محدوده پل مارنان اصفهان رخ داد که در آن یک مرد حدود ۱۷ ساله بر اثر غرقشدگی جان باخت.
وی با بیان اینکه در مجموع این ۹ حادثه، ۱۸ نفر مصدوم و ۳ نفر فوت شدند، گفت: از ۵ حادثه غرقشدگی، ۳ مورد منجر به فوت شد و ۲ مورد دیگر با نجات مصدومان همراه بود. همچنین در ۴ حادثه ترافیکی نیز ۱۶ نفر مصدوم شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانهها، کانالهای آب و همچنین توجه به اصول رانندگی ایمن تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را سریعاً به اورژانس ۱۱۵ اطلاع دهند.
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