امام جمعه سنندج: تشییع رهبر شهید نمایش وحدت ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را جلوهای از وحدت، همدلی و انسجام ملی توصیف کرد و اظهار داشت: این اجتماع باشکوه، پیام روشنی از همبستگی ملت ایران به جهانیان مخابره کرد.
وی با بیان اینکه حضور مردم و هیئتهایی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، بیانگر جایگاه والای رهبر شهید بود، افزود: این مراسم، جلوهای از مردمسالاری، کرامت انسانی و اتحاد امت اسلامی را به نمایش گذاشت.
مسئولان قدردان حضور مردم باشند
امام جمعه سنندج با تأکید بر اینکه پس از این حماسه مردمی، نوبت مسئولان برای خدمترسانی است، گفت: مدیران و مسئولان باید با روحیه جهادی، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و با اجرای عدالت اجتماعی، شایستهسالاری و برنامهریزی برای رفع مشکلات اقتصادی، قدردان این حضور کمنظیر باشند.
ماموستا رستمی همچنین بر ضرورت رونق تولید، آبادانی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد و افزود: حضور مؤثر مسئولان در میدان و تصمیمگیریهای کارآمد، زمینهساز عبور از مشکلات اقتصادی خواهد بود.
وی در ادامه با تسلیت شهادت رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، مردم بیگناه و شهدای کردستان، تصریح کرد: ترور و کشتار انسانهای بیگناه در هیچ دین و مکتبی پذیرفته نیست و این اقدامات، مصداق آشکار جنایت و خشونت است.
امام جمعه سنندج افزود: همه ادیان الهی بر حرمت جان انسانها تأکید دارند و اسلام نیز دین رحمت، کرامت انسانی و دوری از خشونت است.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) حتی در برابر دشمنان نیز با گذشت، اخلاق نیکو و مهربانی رفتار میکردند و این سیره باید الگوی مسلمانان باشد.
شکرگزاری زمینهساز افزایش نعمتها
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم(ص)، حدیثی از رسول خدا(ص) نقل کرد و گفت: بر اساس این روایت، هر کس ۱۰ صلوات بر پیامبر(ص) بفرستد، حضرت جبرئیل از جانب او ۱۰۰ صلوات بر پیامبر عرضه میکند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت شکرگزاری نعمتهای الهی اظهار داشت: خداوند از روی رحمت و حکمت، نعمتهای فراوانی به بندگان عطا میکند و شکر این نعمتها، موجب افزایش برکت خواهد شد.
امام جمعه سنندج در پایان با بیان اینکه علمای دینی همواره در کنار مردم بودهاند، گفت: ماموستایان همواره در مسیر حمایت از نظام، خدمت به مردم و پیگیری مطالبات جامعه نقشآفرین بودهاند.
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