به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه با اشاره به آیات سوره توبه، به تبیین تفاوت ویژگی‌های منافقان و مؤمنان پرداخت و اظهار کرد: قرآن کریم منافقان را به ترویج منکر، مقابله با معروف، دوری از خداوند، غفلت و فسق توصیف می‌کند و آنان را از خطرناک‌ترین گروه‌ها برای جامعه اسلامی می‌داند.

وی با اشاره به آیه ۷۱ سوره توبه افزود: مؤمنان در مقابل، به امر به معروف، نهی از منکر، اقامه نماز، پرداخت زکات و اطاعت از خدا و رسول شناخته می‌شوند و خداوند برای چنین انسان‌هایی رحمت، رضوان و بهشت را وعده داده است.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه انسان‌ها از منظر اعتقادی به سه گروه مؤمن، منافق و کافر تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: تنها اظهار اسلام و گفتن شهادتین کافی نیست، بلکه ایمان واقعی در صداقت با خداوند، عمل صالح و خدمت به مردم جلوه‌گر می‌شود.

وی همچنین با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، اتحاد مسلمانان را عامل اقتدار جامعه اسلامی دانست و گفت: همان‌گونه که آجرهای یک ساختمان در کنار هم استحکام بنا را تأمین می‌کنند، مسلمانان نیز تنها با همدلی و وحدت می‌توانند جامعه‌ای نیرومند و عزتمند بسازند.

تشییع رهبر شهید، نماد وحدت و بیداری ملت

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این آیین را مراسمی باشکوه، آبرومند و ماندگار توصیف کرد و گفت: تشییع باشکوه رهبر شهید، جلوه‌ای ماندگار از وفاداری و وحدت ملت بود.

وی افزود: شهادت رهبر شهید برای ملت ایران و همه مسلمانان اندوهی بزرگ بود، اما این حادثه موجب بیداری، انسجام، هوشیاری و حضور گسترده مردم در صحنه شد و بسیاری از مردم پس از این واقعه بیش از گذشته جایگاه و خدمات ایشان را درک کردند.

امام جمعه پاوه با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و عراق در آیین تشییع، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا صحنه‌هایی کم‌نظیر را رقم زد که در تاریخ ماندگار خواهد شد و این حضور گسترده، بیانگر عشق، وفاداری و احساس مسئولیت مردم نسبت به رهبر شهیدشان بود.

وی با تأکید بر اینکه این سرمایه اجتماعی مسئولیت مدیران را سنگین‌تر کرده است، گفت: امروز نوبت مسئولان است که پاسخگوی این اعتماد و حضور مردم باشند و با بازنگری در شیوه مدیریت، برای رفع مشکلات و تأمین منافع کشور و مردم تلاش بیشتری انجام دهند.

دعوت به بزرگداشت رهبر شهید و تسلیت به خانواده پاسداران پاوه

ماموستا قادری در ادامه با ابراز تأسف از جان‌باختن حجت‌الاسلام والمسلمین حسام‌الدین عبدی‌پور، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه پاوه و سرهنگ پاسدار صفدر سلطانی، جانشین فرمانده سپاه ناحیه پاوه، در سانحه رانندگی هنگام بازگشت از مراسم تشییع رهبر شهید، این ضایعه را به خانواده‌های آنان، مجموعه سپاه و مردم شهرستان پاوه تسلیت گفت.

وی همچنین برای پاسدار مجروح این حادثه از خداوند متعال شفای عاجل مسئلت کرد و یادآور شد: این عزیزان از نمازگزاران و همراهان همیشگی نماز جمعه پاوه بودند و فقدان آنان برای مردم منطقه بسیار سنگین است.

امام جمعه پاوه با اشاره به علاقه و توجه ویژه رهبر شهید به مردم این شهرستان، خاطرنشان کرد: معظم‌له در سفر سال ۱۳۹۰ به استان کرمانشاه، شخصاً پاوه را برای حضور انتخاب کردند و از مردم این دیار با تجلیل یاد کردند.

ماموستا قادری در پایان از مردم شهرستان پاوه دعوت کرد با حضور گسترده در آیین بزرگداشت رهبر شهید که هفته آینده برگزار می‌شود، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید به نمایش بگذارند.