امام جمعه جوانرود: عدالت و مقابله با ظلم ضامن عزت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید محمد محمدی در خطبههای این هفته نماز جمعه جوانرود، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، ایمان، عمل صالح و آمادگی برای روز قیامت را از مهمترین وظایف مسلمانان برشمرد و اظهار کرد: انسان باید همواره به یاد حسابرسی روز قیامت باشد، چرا که در آن روز همه اعمال انسان مورد رسیدگی قرار میگیرد و هیچ حقی بدون رسیدگی باقی نخواهد ماند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص)، گفت: در قیامت عدالت الهی به کاملترین شکل اجرا میشود و حتی حقوقی که میان مخلوقات وجود داشته باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و هیچ ظلمی بدون پاسخ نخواهد ماند.
امام جمعه جوانرود با بیان اینکه ظلم به بندگان خدا از بزرگترین گناهان است، افزود: انسان باید در دنیا حقوق مردم را رعایت کند، زیرا در روز قیامت کسانی که به دیگران ظلم کردهاند، در برابر خداوند متعال پاسخگو خواهند بود و پشیمانی در آن روز سودی نخواهد داشت.
ماموستا محمدی تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) همواره مسلمانان را به رعایت حقوق مردم، عدالت، انصاف و پرهیز از ظلم سفارش کردهاند و نخستین قضاوتهای روز قیامت درباره حقوق بندگان و خونهای به ناحق ریخته شده خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای عدالت پایه استحکام جامعه اسلامی است، اظهار کرد: مسئولان باید قانون را بدون تبعیض اجرا کنند و میان افراد ثروتمند، صاحب قدرت و اقشار ضعیف جامعه تفاوتی قائل نشوند، زیرا عدالت حقیقی زمانی محقق میشود که قانون برای همه یکسان باشد.
امام جمعه جوانرود با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در اجرای عدالت، خاطرنشان کرد: رسول خدا (ص) در اجرای احکام الهی هیچ تفاوتی میان افراد قائل نبودند و عدالت را اساس اداره جامعه اسلامی میدانستند.
وی در ادامه با یادآوری توصیفهای قرآن و روایات درباره عذاب جهنم، گفت: خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) بارها انسانها را از عذاب آخرت بیم دادهاند تا مسلمانان با انجام اعمال صالح، ترک گناه و رعایت تقوا، خود را از آتش جهنم حفظ کنند.
ماموستا محمدی افزود: انسان مؤمن باید همواره مراقب رفتار، گفتار و اعمال خود باشد، زیرا روزی فرا خواهد رسید که همه اعمال او مورد محاسبه قرار میگیرد و هیچ عملی از نگاه خداوند پنهان نخواهد ماند.
وی با اشاره به بخش دوم خطبهها، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای مقاومت در مشهد مقدس را نشانهای از پایبندی ملت ایران به ارزشهای اسلامی و انقلابی دانست و گفت: حضور میلیونها نفر از اقشار مختلف مردم در این مراسم، جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای اسلام، انقلاب و مقاومت بود.
امام جمعه جوانرود تأکید کرد: این حضور باشکوه، وحدت ملی، انسجام اجتماعی و احساس مسئولیت مردم نسبت به ارزشهای دینی و انقلابی را به نمایش گذاشت و نشان داد ملت ایران همچنان در مسیر دفاع از آرمانهای خود استوار ایستاده است.
وی همچنین اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و اظهار داشت: تجاوزها و اقدامات خصمانه دشمنان، نقض آشکار قوانین و مقررات بینالمللی، منشور سازمان ملل متحد و اصول عدالت است و چنین رفتارهایی باید از سوی مجامع جهانی مورد محکومیت قرار گیرد.
ماموستا محمدی با آرزوی عزت، امنیت و سربلندی برای ملت ایران، بر حفظ وحدت و همدلی میان مردم تأکید کرد و خواستار هوشیاری مسلمانان در برابر توطئههای دشمنان شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مطالبات مردم شهرستان جوانرود، از حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شهرستان قدردانی کرد و گفت: موضوعات مربوط به مرزنشینان، مسائل اقتصادی و مشکلات مرتبط با مرز از مهمترین مطالبات مردم منطقه است که باید با جدیت از سوی مسئولان پیگیری شود.
امام جمعه جوانرود ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان، نماینده مجلس و دستگاههای اجرایی، مشکلات شهرستان جوانرود در حوزههای مختلف برطرف شده و زمینه توسعه، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم بیش از پیش فراهم شود.
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