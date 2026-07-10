به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، با صدور پیامی، عنوان داشت: انتصاب شایسته حضرتعالی از سوی رهبر انقلاب برای یک دوره پنج ساله دیگر در مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

تجدید این اعتماد، نشان از شایستگی، تجارب ارزنده و مدیریت مؤثر حضرتعالی در راهبری دستگاه قضایی کشور دارد. امید است در دوره جدید نیز، با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند موجود، روند ارتقای اجرای عدالت، استقرار حاکمیت قانون، صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی، بیش از پیش تداوم یابد و تقویت شود.

کانون وکلای دادگستری مرکز، به‌عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد مدنی و مستقل وکالت کشور، همواره تحقق عدالت قضایی، استیفای حقوق شهروندان و اعتلای نظام حقوقی کشور را رسالت خود دانسته و در این مسیر، همکاری و تعامل سازنده با قوه قضائیه را در چارچوب قانون ضرورتی انکارناپذیر می‌داند. از این‌رو، ضمن تاکید بر حفظ استقلال نهاد وکالت به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه، آمادگی کامل خود را برای گسترش و تعمیق این همکاری‌ها اعلام می‌دارد.

مایه خرسندی است که در پرتو رویکرد مدبرانه حضرتعالی نسبت به نهاد وکالت، از جمله حضور ارزشمندتان در مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، زمینه‌های تعامل، همدلی و همکاری میان کانون وکلا و قوه قضائیه بیش از پیش تقویت شده است. بی‌تردید استمرار این رویکرد، زمینه‌ساز هم‌افزایی مؤثرتر در مسیر تحقق عدالت، تضمین حقوق ملت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد بود.