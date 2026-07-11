به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حسن‌زاده آهنگر اظهار کرد: تنش آبی ۱۷ روستای منطقه قره‌گل شهرستان مراوه‌تپه که به دنبال اختلاف میان شرکت آب و فاضلاب و اداره امور عشایری بر سر نحوه تأمین و پرداخت هزینه‌های آب آشامیدنی ایجاد شده بود، با ورود دستگاه قضایی برطرف شد.

وی افزود: این اختلاف بر سر پرداخت بخشی از هزینه‌های تأمین آب بود که در نهایت روند آبرسانی به روستاهای منطقه را با مشکل مواجه کرده و زندگی ساکنان این مناطق را تحت تأثیر قرار داده بود.

رئیس حوزه قضایی مراوه‌تپه ادامه داد: برای پایان دادن به این مشکل، نشستی با حضور مدیران شرکت آب و فاضلاب و اداره امور عشایری برگزار شد و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد آب آشامیدنی مورد نیاز روستاها از چاه اتحادیه عشایری تأمین و وارد مدار مصرف شود.

حسن‌زاده آهنگر اظهار کرد: همچنین شرکت آب و فاضلاب متعهد شد هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری و برق مصرفی این چاه را در بازه زمانی تعیین‌شده پرداخت کند تا روند تأمین آب به‌صورت پایدار ادامه یابد.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از بروز مشکل در دوره گذار گفت: با دستور قضایی، تانکرهای آبرسانی شرکت آب و فاضلاب نیز موظف شدند تا زمان تثبیت شرایط شبکه، بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی به مناطق محروم خدمات‌رسانی کنند.

رئیس حوزه قضایی مراوه‌تپه خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبات، مشکل آب آشامیدنی بیش از دو هزار و ۲۰۰ خانوار ساکن ۱۷ روستای منطقه قره‌گل برطرف شد و ساکنان این روستاها از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند.این نسخه با ساختار هرم وارونه تنظیم شده و مهم‌ترین خبر، یعنی حل مشکل آب بیش از ۲۲۰۰ خانوار، در لید و ابتدای خبر آمده است.