عایدات موقوفات در خدابنده رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذوالقدری صبح شنبه در جلسه شورای وقف شهرستان خدابنده گفت: سازمان اوقاف امانت‌دار وقف محسوب می شود و وظیفه دارد موقوفات را به درآمد مناسب و پایدار برساند تا نیات خیر واقفین عزیز را اجرا کند، به همین دلیل با استفاده از درآمدهای موقوفات بویژه موقوفه شاخص حضرت قیدارنبی (ع) برای بار دوم طی امسال ۵۰۰ بسته کمک غذایی برای خانواده های کم برخوردار خریداری کردند تا بتدریج به آنها اهدا شود.

وی افزود: این بسته غذایی شامل ۱۰ کیلو برنج، روغن، رب، ماکارونی، رشته، سویا و قند چای است و ارزش هر بسته بیش از ۴ میلیون تومان و ارزش مجموع بسته ها بیش از ۲ میلیارد تومان است.

ذوالقدری گفت: توزیع این بسته ها همزمان با ماه محرم و در قالب اجرای طرح بصیرت عاشورایی و قرار دوازدهم و با گرامیداشت یاد و نام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز شده و ادامه دارد و بین خانواده‌های کم برخوردار اطراف بقعه حضرت قیدارنبی (ع) و تحت پوشش نهادهای حمایتی و مراجعین به این اداره توزیع خواهد شد

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه خدابنده گفت: از ابتدای امسال مجموعا ۱۰۰۰ بسته معیشتی با ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان خریداری و توزیع کرده ایم که در راستای اجرای نیات وقف صورت گرفته است.

ذوالقدری گفت: تعمیر و توسعه بقعه حضرت قیدار نبی (ع)، تامین هزینه تحصیلی طلاب و کمک به نیازمندان و عموم مردم، سه نیت موقوفه شاخص قیدارنبی (ع) بعنوان بزرگترین و قدیمی ترین موقوفه درآمددار استان زنجان است که با استفاده از درآمدهای وقفی در حال اجرا است.

وی افزود: شهرستان خدابنده ۳۱۲ مسجد و مکان مذهبی، ۷۲ امامزاده و ۱۰۹ موقوفه دارد. در سال گذشته عایدات موقوفات به علت بروزرسانی قراردادها و انجام سرمایه گذاری و ایجاد درآمدهای جدید رشد خوبی داشت که نیمی از آن صرف هزینه نگهداری و تعمیر و توسعه موقوفات و نیم دیگر صرف اجرای نیات مختلف واقفان می شود.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان خدابنده زنجان گفت: در سال گذشته عایدات موقوفات به علت بروزرسانی قراردادها و انجام سرمایه گذاری و ایجاد درآمدهای جدید رشد خوبی داشت که نیمی از آن صرف هزینه نگهداری و تعمیر و توسعه موقوفات و نیم دیگر صرف اجرای نیات مختلف واقفان می شود.