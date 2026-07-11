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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

تقدیر از حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت و تشییع رهبر شهید

تقدیر از حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت و تشییع رهبر شهید

ساری- نماینده ولی‌فقیه در مازندران و استاندار استان با صدور پیامی مشترک، از حضور گسترده و مشارکت مردم مازندران در آیین‌های سوگواری، بزرگداشت و تشییع رهبر شهید تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران و مهدی یونسی استاندار استان، از حضور پرشور و مشارکت مردم مازندران در آیین‌های سوگواری، بزرگداشت، تشییع و بدرقه رهبر شهید و نیز فعالیت‌های گسترده مردمی در خدمت‌رسانی به عزاداران و زائران تقدیر شد.

در این پیام، حضور مردم استان در مراسم‌های مختلف، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، پایبندی به ارزش‌های دینی و مشارکت مردمی توصیف شده و آمده است که مردم مازندران همگام با سایر نقاط کشور، در آیین‌های برگزارشده در شهرهای مختلف و نیز مراسم‌های سوگواری در شهرها و روستاهای استان مشارکتی گسترده داشتند.

در بخش دیگری از این پیام، از فعالیت موکب‌های مردمی «طریق‌الرضا» نیز قدردانی شده و با اشاره به برپایی بیش از ۳۰۰ موکب در مسیرهای اعزام و محل‌های استقرار زائران در مازندران، تهران و مشهد، این اقدامات نمادی از فرهنگ خدمت‌رسانی، مشارکت اجتماعی و روحیه ایثار عنوان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران و استاندار استان در پایان، از همه مردم، خادمان موکب‌ها، برگزارکنندگان مراسم و تمامی دست‌اندرکاران این آیین‌ها به‌دلیل مشارکت و همراهی در برگزاری مراسم‌ها و خدمت‌رسانی به عزاداران قدردانی کردند.

کد مطلب 6884862

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