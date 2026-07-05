برپایی ۳۰۰ موکب مازندران در مسیر وداع و تشییع آقای شهید ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری بعدازظهر یکشنبه در برنامه زنده تلویزیونی «باید برخاست» ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، برنامهها، اقدامات و ویژهبرنامههای هیئتهای مذهبی استان در ماه محرم را تشریح کرد.
باقری در آغاز سخنان خود، با تسلیت شهادت حضرت سیدالشهدا(ع)، یاران باوفایش و شهدای اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در این مقطع حساس تاریخی با الهام از فرهنگ عاشورا بار دیگر نشان دادند که در دفاع از ارزشهای دینی، آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت، استوار و متحد ایستادهاند.
محرم امسال؛ جلوهای از جهاد تبیین و حماسه مردمی
وی با اشاره به شعار محوری هیئتهای مذهبی در محرم امسال با عنوان «نحن المنتقمون؛ در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفدای ولایت» افزود: هیئتهای مذهبی امسال شعار «باید برخاست» را تنها در گفتار مطرح نکردند، بلکه آن را در میدان عمل به نمایش گذاشتند و با حضور گسترده در مراسمهای بدرقه، وداع و تشییع، نقشآفرینی مؤثری داشتند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره هیئتهای مذهبی را کانون جهاد تبیین معرفی کردهاند، تصریح کرد: پیشگامی در جهاد، ایستادگی در برابر ظلم، ترویج فرهنگ اهلبیت(ع)، روشنگری، روایتگری و بصیرتافزایی از مهمترین ویژگیهای هیئتهای مذهبی است.
اعزام ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و فعالیت بیش از ۳۰۰ موکب
باقری با تأکید بر اینکه محرم امسال، محرم خونخواهی شهدا، تجدید بیعت با ولایت و ادامه راه شهیدان است، خاطرنشان کرد: مردم ایران اسلامی با الهام از مکتب عاشورا، اندوه خود را به حماسه و عزت تبدیل کردند و هیئتهای مذهبی نیز در این حرکت عظیم، پیشتاز بودند.
وی از تشکیل ستادهای برگزاری مراسم محرم با محوریت نماینده ولیفقیه در استان، استاندار مازندران و فرمانداران شهرستانها خبر داد و گفت: هیئتهای مذهبی در کنار سایر نهادهای انقلابی، مسئولیت بخش مهمی از برنامههای مردمی را بر عهده گرفتهاند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران با اشاره به اعزام گسترده عاشقان اهلبیت(ع) از استان اظهار داشت: حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از شهرستانهای مازندران و بیش از ۵۰ شهر و بخش استان برای حضور در آیینهای مذهبی اعزام شدند که این اقدام با همکاری هیئتهای مذهبی، بسیج، سپاه و دیگر تشکلهای مردمی انجام شد.
وی همچنین از برپایی بیش از ۳۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی در مازندران، تهران، قم و مشهد خبر داد و افزود: این مواکب با مشارکت مردم و خیران، خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به زائران و عزاداران ارائه میکنند.
اجرای پویش «عهد با رهبر شهید» در مازندران
باقری با اشاره به قرار گرفتن مازندران در مسیر طریقالرضا(ع)، گفت: در ورودی و خروجی شهرهای استان نیز مواکب متعددی برای استقبال و خدمترسانی به زائران و مسافران برپا شده است.
وی برگزاری دستههای عزاداری، حرکتهای خیابانی، پرچمگردانی، روضههای خانگی، محافل قرآنی، مراسمهای یادبود و برنامههای فرهنگی با محوریت فرهنگ عاشورا و گفتمان مقاومت را از دیگر برنامههای هیئتهای مذهبی استان برشمرد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران همچنین از اجرای پویش مردمی «عهد با رهبر شهید» در استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف تقویت وحدت، مقاومت، استمرار راه شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه اجرا میشود.
هیئتها زیر پرچم هیچ فردی نیستند
باقری با اشاره به نقش هیئتهای مذهبی در عرصههای مختلف انقلاب، دفاع مقدس، مقابله با کرونا و خدمترسانی در بحرانها تأکید کرد: هیئتهای مذهبی همواره در سختترین شرایط در کنار مردم بودهاند و امروز نیز با همه ظرفیت خود در میدان خدمت، جهاد تبیین و دفاع از ارزشهای اسلامی حضور دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما هیئتی هستیم و زیر بیرق هیچکس نیستیم؛ تنها زیر پرچم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) حرکت میکنیم و هیئتهای مذهبی با الهام از فرهنگ عاشورا، تا پای جان از ولایت، انقلاب اسلامی و آرمانهای شهدا دفاع خواهند کرد.
باقری در پایان با قدردانی از رسانه ملی، مسئولان، خادمان هیئتهای مذهبی، مداحان، مبلغان، خیران و مردم استان، ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر(عج) باشیم.
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