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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

عبور و مرور ایمن کاروان‌های مشایه اربعین حسینی در محورهای خوزستان

عبور و مرور ایمن کاروان‌های مشایه اربعین حسینی در محورهای خوزستان

اهواز ـ رئیس پلیس راه خوزستان گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای عبور و مرور ایمن کاروان‌های مشایه اربعین حسینی در مسیرهای استان تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید حسنوند ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به آغاز حرکت برخی گروه‌های مشایه اربعین حسینی به سمت مرزهای خوزستان اظهار کرد: امروز شنبه ۲۰ تیرماه گروه مشایه مشهد به اهواز رسیدند و شاهد حرکت زائران مشایه از سربندر و همچنین گروهی دیگر از یکی از روستاهای خوزستان به سمت شلمچه هستیم.

وی افزود: همه تجهیزات و امکانات برای عبور و مرور زائران در نظر گرفته شده است تا با آرامش مسیر خود را طی کنند.

سرهنگ حسنوند با اشاره به خطرات تردد پیاده‌روی در کنار جاده‌ها، بیان کرد: از زائران می‌خواهیم تا حد امکان شب‌ها حرکت نکنند و در صورت ضرورت، از لباس‌های روشن و شبرنگ استفاده کنند، همچنین از پیاده‌روی در میان خودروها و کنار جاده‌های پرتردد خودداری و در صورت امکان از مسیرهای ایمن‌تر استفاده کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: هنگام تردد، همواره باید به حرکت خودروها توجه داشته باشند و از انجام حرکات ناگهانی خودداری کنند.

کد مطلب 6884898

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