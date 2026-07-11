محمودی: ادارات مصرف برق خود را ۳۰ درصد کاهش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر شنبه، در مانور پایش مصرف برق ادارات که به‌صورت ویدئوکنفرانسی با حضور مدیران مناطق ۲۲ گانه برق استان تهران برگزار شد، با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد ۲۰۰ مگاواتی مصرف برق استان نسبت به هفته گذشته، اظهار کرد: از امروز و دست‌کم به مدت چهار هفته، استان تهران با اوج بار تابستان مواجه است و همه ظرفیت‌ها باید برای مدیریت مصرف به کار گرفته شود.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی، ادارات باید مصرف برق خود را در ساعات اداری (۷ تا ۱۳) ۳۰ درصد نسبت به بار پایه سال ۱۴۰۳ و در ساعات غیراداری (پس از ساعت ۱۳) ۷۰ درصد نسبت به مصرف همان روز کاهش دهند.

محمودی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از مولدهای برق اضطراری، تصریح کرد: تمامی ادارات باید از ساعت ۱۱ تا ۱۴ مولدهای برق اضطراری خود را وارد مدار کنند و دستگاه‌های خدماتی نیز از ساعت ۱۹ تا ۲۲ از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، استفاده از نور طبیعی و تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف برشمرد.

وی در پایان با بیان اینکه کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق در بخش خانگی می‌تواند از بروز خاموشی در هفته‌های گرم پیش‌رو جلوگیری کند، گفت: مصرف برق مشترکان به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌شود و برخورد با برق‌های غیرمجاز، استخراج غیرقانونی رمزارز و مصارف غیرمتعارف با جدیت ادامه دارد.