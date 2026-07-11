خرید بیش از ۱۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تداوم روند موفقیت‌آمیز خرید تضمینی گندم در لرستان خبر داد و اظهار داشت: تا پایان روز جمعه ۱۹ تیرماه، مجموع گندم خریداری شده در استان به ۱۵۷ هزار و ۷۵۳ تن رسیده است.

وی با اشاره به روند مطلوبِ تحویل محصول توسط کشاورزان، گفت: خوشبختانه باهمت کشاورزان سخت‌کوش استان و تسهیل شرایط توسط مراکز خرید، شاهد رکوردشکنی‌های خوبی در برخی نقاط استان هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، افزود: در این میان، شهرستان کوهدشت با ثبت ۷۱ هزار و ۳۸۶ تن خرید، همچنان جایگاه نخست را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است و تلاش داریم با مدیریت توزیع و تسریع در تخلیه، روند خرید در سایر مناطق نیز با شتاب بیشتری دنبال شود.

دارابی از خرید ۲۲ هزار و ۸۷۹ تن گندم در دورود، ۱۷ هزار و ۹ تن در پلدختر، ۱۶ هزار و ۷۸۲ هزار تن در خرم‌آباد، ۹ تن و ۸۶۷ تن در بروجرد، هشت هزار و ۹۸۱ تن در رومشکان، شش هزار و ۱۷۱ تن در ازنا، دو هزار و ۷۶۴ تن در چگنی، هزار و ۴۷۰ تن در الیگودرز، ۳۹۳ تن در الشتر و ۵۱ تن در نورآباد خبر داد.