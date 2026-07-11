به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر امروز شنبه در دیدار با مدیرعامل و هیئتمدیره شرکت آبوفاضلاب لرستان، اظهار داشت: این مجموعه علاوه بر خدمات و اقدامات شاخص در بخشهای زیرساختی و فنی از جمله دستگاههایی است که عملکرد مناسبی در ارتباط با مردم دارد و شخصاً عملکرد ادارات در این زمینه را بررسی میکنم.
وی ادامه داد: مجموعه آبوفاضلاب استان از مجموعههایی است که در ارتباط با مردم، کمترین تنشها را دارد و در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز خدمات و اقدامات ارزندهای ارائه کرده است.
استاندار لرستان با بیان اینکه ممکن است حتی در ارتباط با اربابرجوع به دلیل عدم شناخت کافی برخی افراد با قوانین و... مشکلاتی پیش بیاید، گفت: این مجموعه با گفتگومحوری و ارائه خدمات، اقدامات مؤثری در جلب رضایت مردم داشته است و همواره باید دقت کرد که مشی رهبر شهید انقلاب نیز در این زمینه توجه برای رفع مشکلات و مطالبات مردم بوده است.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شرکت آبوفاضلاب در زمینه اقدامات زیرساختی و جذب اعتبارات نیز عملکرد مطلوبی داشته است، بیان داشت: جذب ۲.۵ همت اعتبار از محل اوراق مرابحه و تهاتر از دیگر اقدامات این شرکت است.
وی تأکید کرد: تلاش برای جذب اعتبارات ملی و اطلاعرسانی مؤثر پروژه ها نیز باید صورت بگیرد تا مردم در جریان خدمات دولت در بخشهای مختلف باشند.
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