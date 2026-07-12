اهدای اعضای بانوی ۲۴ ساله در لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته آ رمضان‌نژاد مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: آرزو محمودیان چناری ۲۴ ساله از توابع شهرستان لردگان در بیمارستان شهدا لردگان بستری بود پس‌از تأیید مرگ مغزی توسط تیم اهدا عضو و همچنین اخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش به مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد اعزام و اعضا جداسازی و به بیماران نیازمند عضو اهدا گردید.

وی در از همه خانواده‌های ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

گفتنی است: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.

البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا می‌باشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی است.