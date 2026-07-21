استان سمنان آماده عملیات بزرگ اربعین؛ مواکب پای کار امام حسین(ع)

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از شکل گیری رابطان و خادمان اربعین حسینی در استان سمنان با همراهی مواکب و هیئت‌های مذهبی و ... خبر داد.

وی با بیان اینکه در هفته جاری نشست هماهنگی رابطان و خادمان اربعین و مواکب استان سمنان با حضور مقامات کشوری و استانی نیز در سمنان برگزار شد، افزود: نکات لازم برای برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین امسال در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: در این نشست رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین کل کشور نیز حضور و شرایط خادمان اربعین و مواکب استان را مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد که این امر هم جای تقدیر از فعالان و خادمان و رابطان اربعین استان دارد.

قنبری با بیان اینکه فعالان فرهنگی و رابطان اربعین در بخش بانوان نیز در استان سمنان فعالیت های خوبی را شروع کرده اند که جای قدردانی دارد، گفت: در این بستر شاهد همراهی خوب مبلغان مان نیز در کل استان سمنان هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که اربعین ۱۴۰۵ با حضور و تاثیرگذاری هر چه بیشترمواکب استان رقم بخورد، افزود: دوره خوبی در استان سمنان برای رابطان و فعالان فرهنگی خوشبختانه در استانداری سمنان برگزار و فعالان اربعین استان با مسائل فرهنگی و سیاسی حاکم بر عراق و شرایط منطقه ای بیش از گذشته آشنا شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه نشست های توجیهی از این دست با حضور فعالان اربعین تداوم خواهد داشت تا به بهترین سطح از هماهنگی و اقدام در این عملیات بزرگ فرهنگی و معنوی و مذهبی و ... دست یابیم، گفت: همراهی مواکب و فعالان فرهنگی اربعین جای قدردانی دارد.