به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. آقاخانی مدت‌هاست که به تدریس تئاتر در دانشگاه‌ و آموزشگاه‌ها می‌پردازد و اقدام به نگارش چندین نمایشنامه هنری و آثار پژوهشی کرده است. «فلق» عنوان یک نمایش رادیویی است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده خود او بوده است که سابقه‌ای طولانی در عرصه نمایش رادیویی دارد.

این نمایش شنیدنی در ۶ قسمت تولید و پخش شده است.

سردبیر و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی و گویندگی آن بر عهده وحید منوچهری است.

بردیا سراج افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش رادیویی «فلق» هستند.

در چهارمین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» به ترتیب ایفای نقش امیر زنده‌دلان، محسن بهرامی، رویا فلاحی، کرامت رودساز و امیرعباس توفیقی حضور دارند.

چند شب بعد، خاتون دوباره به دیدار موسی می‌آید و به رغم بدقولی‌ای که موسی به او کرده بود، خود را تسلیمش می‌کند. از آن پس، خاتون پیوسته به دیدار موسی می‌آید تا اینکه روزی حوالی غروب بهمن و ناتور به سراغ موسی می‌آیند. آن ۲ به شدت موسی را کتک می‌زنند و وی را به مرگ تهدید می‌کنند. موسی همه چیز را کتمان می‌کند اما بهمن و ناتور دوباره از موسی طلب رشوه می‌کنند و موسی نیز حاضر نمی‌شود چیزی به آنها بدهد. ناتور با دشنه شانه موسی را زخمی می‌کند.

موسی از ترس یکی از اموالش را به آنها می‌دهد و پس از آن دیگر هرگز خاتون به دیدارش نمی‌آید. موسی دیگر هرگز از شر آنها راحت نمی‌شود و مدام از او باج می‌گیرند. این باج‌گیری‌ها، تا به امروز که موسی بسیار پیرتر شده است ادامه یافته است؛ چیزی نزدیک به ۲۵ سال.

داوود که داستان را حالا از موسی شنیده است، از پیرزنی که در خانه بزرگ اقامت یافته است به موسی می‌گوید و به او پیشنهاد می‌دهد که برود و از خانه او مقداری پول بدزدد تا بتواند باج بهمن و ناتور را بدهد.

آیا موسی پیشنهاد دزدی را عملی می‌کند؟ ممکن است پیرزن حاضر در خانه بزرگ همان خاتون باشد؟ اگر موسی نتواند پولی بدهد، بهمن و ناتور چه بلایی بر سرش می‌آورند؟

باهم چهارمین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» را با مدت زمان ۲۷ دقیقه و ۵۸ ثانیه می‌شنویم.