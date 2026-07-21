به گزارش خبرنگار مهر، «مجموعه کتاب های آموزشی موسیقی ایرانی» عنوان یکی از پروژه های آموزشی و پژوهشی حوزه نوازندگی سازهای موسیقی اصیل ایرانی است که در قالب سه کتاب مجزای مرتبط با سازهای «سنتور»، «کمانچه» و «عود» توسط محمد باقر زینالی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

محمدباقر زینالی از مدرسان، نوازندگان و پژوهشگران شناخته شده موسیقی کلاسیک ایرانی در توضیح این آثار تالیفی و پژوهشی نوشته است:

«آموزش موسیقی ایرانی» نامه مجموعه کتاب جدیدی است که با نگاهی معاصر ونوین به آموزش موسیقی اصیل ایرانی می پردازد. در این مجموعه تلاش کردم تا با طراحی یک برنامه آموزشی منسجم و منطبق بر ویژگی های سازهای ایرانی، شرایطی فراهم شود تا هنرجویان کم تجربه و تازه کار نیز بتوانند لذت هم نوازی و کارگروهی را تجربه کنند.

این مجموعه که حاصل پژوهش و تجربه ۱۵ ساله بنده در حوزه آموزش و پژوهش بوده، در تلاش است تا به هنرجویان کمک کند نوازندگی ساز را با تمرکز بر ساختار موسیقی ایرانی و به صورت هماهنگ با تئوری های غربی فرا بگیرند. در این کتاب ها علاوه بر آمادگی مفاهیم ابتدایی موسیقی ایرانی و اصول نوازندگی قطعات موسیقی ایرانی و محلی به گونه ای نگاشته شده اند تا با راهنمایی استاد مفهوم هم نوازی به خوبی در ذهن هنرجو شکل بگیرد. البته جلد اول این مجموعه به دستگاه ماهور اختصاص دارد واین سه عنوان کاملا منطبق بر یکدیگر نگاشته و طراحی شده اند.

من با وجود تمام سختی ها ، فراز و نشیب ها و روزهای تلخی که بر ما و کشورمان می گذرد، باور دارم که فرهنگ و هنرهرگز تعطیل شدنی نیست . سهم و رسالت من در تمام این مدت ، مبارزه و ایستادگی در عرصه تولید و نشر موسیقی بوده است؛ چرا که هنر، بذرامید است در دل تاریکی به امید روزهای روشن و پر از آرامش برای همه هم وطنانم»

محمدباقر زینالی آهنگساز، مدرس و نوازنده سنتور از هنرمندانی است که در سیزده سالگی آموختن موسیقی را با ساز سنتور آغاز کرد. وی در سال ۱۳۷۸ هنگام تحصیل کارشناسی نقاشی در تهران نزد سیامک آقایی با ردیف میرزا عبدالله و شیوه‌های اجرایی استادان سنتور آشنا شده و سپس برای تکمیلی آموخته‌های خود نزد مجید کیانی رفت.

این هنرمند سپس سه تار را نزد فرشاد توکلی و کمانچه را نزد شهریار جمشیدی و عود را به صورت خودآموز فرا گرفت. زینالی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ با ساز کمانچه قسمت‌هایی از ردیف میرزا عبدالله را نزد علی اکبر شکارچی نواخت و هم اکنون نیز به نوازندگی، آموزش، تنظیم موسیقی و نیز ضبط موسیقی در استودیوی خود مشغول است.