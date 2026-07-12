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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

ایمن‌سازی محورهای منتهی به مرز مهران در آستانه اربعین

ایمن‌سازی محورهای منتهی به مرز مهران در آستانه اربعین

ایلام- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از ایمن‌سازی محورهای منتهی به مرز مهران در آستانه اربعین خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات خط‌کشی ۱۰۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان ایلام با جدیت در حال اجراست و تاکنون بخش قابل توجهی از مسیرهای منتهی به مرز مهران و سایر محورهای اصلی و شریانی استان تحت پوشش قرار گرفته است.

‌وی با تأکید بر نقش خط‌کشی در افزایش ایمنی راه‌ها گفت: این عملیات با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان، هدایت مناسب وسایل نقلیه و کاهش احتمال وقوع تصادفات در مسیرهای پرتردد انجام می‌شود.

‌دشتی‌پور خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام همزمان با اجرای سایر اقدامات ایمن‌سازی و آماده‌سازی محورهای اربعینی، تمام توان خود را برای فراهم کردن سفری ایمن، روان و مطلوب برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به کار گرفته است.

کد مطلب 6885547

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