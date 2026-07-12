حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات خط‌کشی ۱۰۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان ایلام با جدیت در حال اجراست و تاکنون بخش قابل توجهی از مسیرهای منتهی به مرز مهران و سایر محورهای اصلی و شریانی استان تحت پوشش قرار گرفته است.

‌وی با تأکید بر نقش خط‌کشی در افزایش ایمنی راه‌ها گفت: این عملیات با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان، هدایت مناسب وسایل نقلیه و کاهش احتمال وقوع تصادفات در مسیرهای پرتردد انجام می‌شود.

‌دشتی‌پور خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام همزمان با اجرای سایر اقدامات ایمن‌سازی و آماده‌سازی محورهای اربعینی، تمام توان خود را برای فراهم کردن سفری ایمن، روان و مطلوب برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به کار گرفته است.