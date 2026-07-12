لزوم استفاده از ظرفیت ادارات و متخصصان در برگزاری نمایشگاه کتاب لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز یکشنبه در نشست مشترک با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ضمن تحلیل جایگاه رویدادهای کتاب، اظهار داشت: نمایشگاه‌های کتاب از نظر میزان نفوذ در عمق خانواده‌ها و ثبت رکورد در رویدادهای فرهنگی با هیچ رویداد دیگری قابل‌مقایسه نیستند. تردد بالای مخاطبان و مدت‌زمان برگزاری این جشنواره، آن را به یکی از کلیدی‌ترین رویدادهای فرهنگی استان تبدیل کرده است.

وی با اشاره به ویژگی خاص مخاطبان حوزه کتاب، تأکید کرد: مخاطبان کتاب، افرادی هستند که باید بیش از هر رویداد دیگری مورداحترام قرار گیرند و فضای نمایشگاه از تسهیل در دسترسی و خرید گرفته تا ایجاد فضاهای شایسته برای اطلاع‌رسانی و تخفیف‌های واقعی باید سرچشمه احترام باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی، افزود: اعمال تخفیف‌های گسترده و واقعی، در واقع کمک مستقیم به خانواده‌ها است. ناشران زحمت بسیاری می‌کشند و وظیفه دست‌اندرکاران این است که با مدیریت صحیح در بحث تخفیف‌ها، شرایط خرید را برای مردم تسهیل کنند.

پورعلی در خصوص جنبه‌های اجرایی، خواستار تغییر رویکرد در مدیریت رویداد شد و گفت: این جشنواره تنها بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. برای موفقیت این رویداد، باید هم‌افزایی دستگاه‌ها شکل بگیرد و کل استان پای‌کار بیاید. پیشنهاد می‌شود ستاد اجرایی جشنواره به‌سرعت فعال شود، اما نباید یک ستاد اداری صرف باشد؛ بلکه باید ستادی پویا با بهره‌گیری از توانمندی‌های تمامی اقشار و متخصصان تشکیل شود.

وی به ابعاد کیفی و مالی جشنواره پرداخت و پیشنهاد کرد: می‌توان با برگزاری مراسم تجلیل از مشاهیر لرستان در حاشیه نمایشگاه، علاوه بر غنابخشی به برنامه، می‌توان از ظرفیت‌های معنوی آن‌ها برای حمایت از جشنواره بهره برد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: انتخاب دقیق تیم اجرایی و برنامه‌ریزان، ضامن ایجاد فضایی احترام‌برانگیز و ماندگار برای این جشنواره بزرگ خواهد بود.