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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

آغاز آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان لرستان در ۱۹۴ حوزه امتحانی

آغاز آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان لرستان در ۱۹۴ حوزه امتحانی

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از آغاز آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم این استان در ۱۹۴ حوزه امتحانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: فرایند برگزاری آزمون‌های نهایی از ساعات اولیه صبح امروز با استقرار عوامل اجرایی، رؤسای حوزه‌ها، مراقبان، ناظران و سایر دست‌اندرکاران آغاز شد و تمامی مراحل اجرای آزمون مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده و بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی، بدون مشکل و در شرایط مطلوب به انجام رسید.

وی افزود: برگزاری منظم نخستین آزمون نهایی، نشان‌دهنده آمادگی مطلوب حوزه‌های اجرایی، همراهی خوب خانواده‌ها و هماهنگی عوامل برگزارکننده و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای فرایندهای ارزشیابی دانش‌آموزان است. همچنین تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب و منظم سایر آزمون‌های نهایی نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه ۴۷ هزار دانش‌آموز پایه یازدهم و دوازدهم لرستانی در آزمون‌های نهایی شرکت می‌کنند، بیان داشت: از قبل همه تمهیدات لازم در ۱۹۴ حوزه امتحانی استان برای حضور آرام و بدون دغدغه دانش‌آموزان اندیشیده شده است و آزمون‌ها تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد.

کد مطلب 6885700

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