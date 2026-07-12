به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: فرایند برگزاری آزمون‌های نهایی از ساعات اولیه صبح امروز با استقرار عوامل اجرایی، رؤسای حوزه‌ها، مراقبان، ناظران و سایر دست‌اندرکاران آغاز شد و تمامی مراحل اجرای آزمون مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده و بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی، بدون مشکل و در شرایط مطلوب به انجام رسید.

وی افزود: برگزاری منظم نخستین آزمون نهایی، نشان‌دهنده آمادگی مطلوب حوزه‌های اجرایی، همراهی خوب خانواده‌ها و هماهنگی عوامل برگزارکننده و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای فرایندهای ارزشیابی دانش‌آموزان است. همچنین تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب و منظم سایر آزمون‌های نهایی نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه ۴۷ هزار دانش‌آموز پایه یازدهم و دوازدهم لرستانی در آزمون‌های نهایی شرکت می‌کنند، بیان داشت: از قبل همه تمهیدات لازم در ۱۹۴ حوزه امتحانی استان برای حضور آرام و بدون دغدغه دانش‌آموزان اندیشیده شده است و آزمون‌ها تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد.