به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: از امروز فرآیند برگزاری آزمون‌های نهایی آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امسال ۲۲ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز پایه دوازدهم و ۱۳ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز پایه یازدهم در این آزمون‌ها حضور دارند، افزود: در مجموع ۳۵ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز گلستانی در آزمون‌های نهایی شرکت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه آموزش و پرورش برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها، گفت: با وجود شرایط موجود، همه تمهیدات لازم در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیش‌بینی شده تا آزمون‌ها در فضایی آرام، منظم و بدون مشکل برگزار شود.

نظری با اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان اظهار کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری ایمن و استاندارد آزمون‌ها انجام شده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای داوطلبان و والدین وجود ندارد.

وی همچنین از پیش‌بینی ۹۶ حوزه امتحانی در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: این حوزه‌ها به‌گونه‌ای جانمایی شده‌اند که دانش‌آموزان در اغلب شهرهای استان با دسترسی مناسب بتوانند به محل برگزاری آزمون مراجعه کرده و بدون دغدغه در امتحانات شرکت کنند.