به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کلهری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین باشکوه بدرقه پیکر مطهر قائد شهید امت، مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان قم با بسیج کامل ظرفیتهای موجود، خدمات گستردهای را در حوزه حملونقل عمومی مسافران ارائه کرد و در مجموع نزدیک به ۳۹ هزار نفر از زائران و تشییعکنندگان از طریق ناوگان عمومی شامل اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه به شهرهای مختلف کشور اعزام شدند.
وی با بیان اینکه این جابهجاییها در قالب هزار و ۸۶۰ سفر انجام شد افزود: با وجود حجم بالای تقاضا، ناوگان حملونقل عمومی استان با آمادگی کامل در اختیار زائران قرار گرفت و هیچگونه کمبودی در ارائه خدمات به وجود نیامد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم ادامه داد: حتی بخشی از ناوگان اتوبوسی که به عنوان ظرفیت ذخیره و پشتیبان در نظر گرفته شده بود، به دلیل کفایت امکانات موجود، بدون استفاده باقی ماند که این موضوع بیانگر پیشبینی مناسب و برنامهریزی دقیق برای مدیریت سفرها بود.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده زائرانی که از سایر استانها برای حضور در این مراسم به قم سفر کرده بودند، از خودروهای شخصی و ناوگان دربستی استفاده کردند و ناوگان حملونقل عمومی بیشتر مسئولیت انتقال مسافران در مسیر بازگشت را بر عهده داشت.
هیچ کمبودی در ناوگان عمومی مشاهده نشد
کلهری با اشاره به استقبال گسترده مردم از این مراسم گفت: اگرچه تمهیدات لازم از روزهای قبل برای برگزاری این رویداد اندیشیده شده بود، اما شکوه حضور میلیونها نفر از دلدادگان ولایت در آیین بدرقه پیکر قائد شهید امت فراتر از برآوردهای انجام شده بود.
وی افزود: مردم و مسئولان استان قم از روزهای پیش از برگزاری مراسم، خود را برای میزبانی از این اجتماع بزرگ آماده کرده بودند و در شرایطی که گرمای شدید هوا و گرد و غبار بر فضای استان حاکم بود، حضور گسترده و کمنظیر مردم جلوهای ویژه به این مراسم بخشید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با اشاره به آمادگی کامل ناوگان عمومی تصریح کرد: حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نیز به عنوان ظرفیت پشتیبان در حالت آمادهباش قرار داشت که با توجه به مدیریت مناسب سفرها، بخشی از این ناوگان مازاد بر نیاز تشخیص داده شد.
وی اضافه کرد: این آمادگی نتیجه هماهنگیهای انجام شده میان بخشهای مختلف حملونقل عمومی و برنامهریزیهای صورت گرفته پیش از آغاز مراسم بود.
کلهری با اشاره به نحوه مدیریت اعزام زائران اظهار کرد: با بهرهگیری از تجربه سالهای گذشته در مدیریت سفرهای مناسبتی، برای جلوگیری از ازدحام و تسریع در روند اعزام، پایانههای مختلف قم بر اساس موقعیت جغرافیایی استانهای مقصد ساماندهی شدند.
وی گفت: بر این اساس، پایانه مرکزی قم مسئولیت اعزام زائران استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، همدان، کرمانشاه، ایلام و خراسان رضوی را بر عهده داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود: همچنین پایانه فدک برای اعزام مسافران به استانهای هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خوزستان اختصاص یافت.
وی ادامه داد: به منظور تسهیل در بازگشت زائران استانهای تهران و البرز نیز ایستگاه میدان ۷۲ تن قم به عنوان محل اختصاصی اعزام این گروه از مسافران تعیین شد.
کلهری با اشاره به اقدامات نظارتی انجام شده در طول اجرای این طرح گفت: نیروهای حوزه راهداری و حملونقل جادهای به صورت شبانهروزی در پایانههای مسافربری، تقاطعها و محورهای اصلی استان حضور داشتند و روند ارائه خدمات را به صورت مستمر رصد میکردند.
وی افزود: اکیپهای نظارتی ضمن بررسی کیفیت خدمات حملونقل، تجهیزات ایمنی ناوگان شامل سامانه ترمز، سیستم سرمایشی، وضعیت لاستیکها، شیشهها، کمربندهای ایمنی، چکش نجات، کپسول اطفای حریق و سایر تجهیزات ضروری را نیز کنترل کردند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم خاطرنشان کرد: مدیران فنی شرکتهای حملونقل مسافر نیز در پایانهها مستقر بودند و مدارک رانندگان و ناوگان از جمله کارت هوشمند، گواهینامه، صورت وضعیت و دیگر اسناد مورد نیاز را با دقت بررسی میکردند.
وی تأکید کرد: در تمامی مراحل اجرای این طرح، رعایت کامل مقررات و شیوهنامههای حملونقل در اولویت قرار داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از ادامه فعالیت ناوگان متخلف جلوگیری میشد تا خدمات سفر با بالاترین سطح ایمنی و نظم به زائران و تشییعکنندگان ارائه شود.
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