به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی بامداد روز دوشنبه در گفتگویی کوتاه اظهار کرد: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابههای دشمن آمریکایی واقع شد.
حیاتی افزود: همچنین در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه نقاطی در شهرستان های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت
حیاتی اشاره داشت : در حال ارزیابی اماکن آسیبدیده هستیم و گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان افزود: گزارشهای تکمیلی از خسارات احتمالی این حادثه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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