به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی بامداد روز دوشنبه در گفتگویی کوتاه اظهار کرد: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه‌های دشمن آمریکایی واقع شد.

حیاتی افزود: همچنین در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه نقاطی در شهرستان های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت

حیاتی اشاره داشت : در حال ارزیابی اماکن آسیب‌دیده هستیم و گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان افزود: گزارش‌های تکمیلی از خسارات احتمالی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.