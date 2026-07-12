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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۲

پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی در اهواز، بهبهان و دزفول اصابت کرد

پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی در اهواز، بهبهان و دزفول اصابت کرد

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی بامداد روز دوشنبه در گفتگویی کوتاه اظهار کرد: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه‌های دشمن آمریکایی واقع شد.

حیاتی افزود: همچنین در ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه نقاطی در شهرستان های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه های دشمن آمریکایی قرار گرفت

حیاتی اشاره داشت : در حال ارزیابی اماکن آسیب‌دیده هستیم و گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان افزود: گزارش‌های تکمیلی از خسارات احتمالی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6886332

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    • IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
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