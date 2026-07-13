برگزاری آیین بزرگداشت حکیم خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همزمان با فرا رسیدن روز بزرگداشت ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی، آیین ویژه‌ای را در فضای مجازی با عنوان «پیوند فرهنگ و فناوری در تمدن ایرانی و اسلامی» دوشنبه بیست و دوم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌کند.

در این نشست که ساعت ۱۵ آغاز می‌شود، بیژن عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی، رسول رسولی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و محمود شالویی درباره جایگاه و اهمیت «خوارزمی» در جهان فرهنگ، علم و فناوری به ایراد سخن خواهند پرداخت.

علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند برای بهره‌مندی از این نشست علمی، به صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پیام‌رسان «بله» به نشانی https: //ble. ir/anjomanasarmafakher و سکوی «آپارات» به نشانی www. aparat. com/mafakherefarhangi، همچنین پایگاه اطلاع رسانی انجمن مراجعه نمایند.