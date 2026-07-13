عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ، اظهار کرد: موضوع انتقام یک مفهوم کلان است که نه تنها از سوی آحاد شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، بلکه در جهان اسلام و میان ملتهای مظلوم جهان نیز به عنوان یک ضرورت شناخته شده است.
وی افزود: این انتقام صرفاً به معنای یک اقدام در سطح محدود نیست، بلکه ابعاد مختلفی دارد و شامل قصاص آمران و برنامهریزان این جنایتها نیز میشود. جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف، چه فردی و چه ساختاری و سازمانی، حق خود را اعمال خواهد کرد.
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب محدود به یک سطح دولتی یا یک بازه زمانی خاص نیست، گفت: این موضوع به عنوان یک مسئله عام با ریشههای حقوقی، اخلاقی و ابعاد مختلف مطرح شده است. کسانی هم که در جایگاه سیاستگذاری و تصمیمگیری برای اقدامات تروریستی قرار داشتهاند، مصون از مجازات نیستند.
وی ادامه داد: انتقام از عاملان شهادت شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، یک موضوع دارای پشتوانه نظری و ظرفیتهای عملی گسترده است و صرفاً یک تهدید یا موضعگیری بدون پشتوانه محسوب نمیشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در صورت محقق نشدن این انتقام چه پیامدهایی ممکن است ایجاد شود، اظهار کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت است که پیام رهبر معظم انقلاب با جدیت مطرح شده و دارای پشتوانههای حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. بنابراین نمیتوان آن را صرفاً یک واکنش مقطعی یا یک مطالبه محدود تلقی کرد.
وی همچنین درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه این اقدام تنها به مردم ایران یا مسلمانان محدود نمیشود و آزادگان جهان را نیز مخاطب قرار داده است، گفت: این پیام نشان میدهد که مسئله مقابله با ظلم و تروریسم، موضوعی فراتر از مرزهای جغرافیایی است و ملتهای آزاده جهان نیز نسبت به آن مسئولیت اخلاقی و انسانی دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی موضوعاتی مانند تروریسم دولتی، کشتار و نقض حقوق ملتها مطرح میشود، واکنش به آن نیز نمیتواند صرفاً در چارچوب یک کشور محدود شود، بلکه ابعاد جهانی پیدا میکند.
مقتدایی در پایان تأکید کرد: اقدام علیه عاملان این جنایتها، مبتنی بر اصول حقوقی، اخلاقی و انسانی است و سیاستگذاران و آمران اقدامات تروریستی باید بدانند که در برابر رفتارهای خود پاسخگو خواهند بود.
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