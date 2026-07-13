سالانه ۷۰ هزار تن گوشت سفید در استان زنجان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در آئین افتتاح واحد پرورش مرغ مادر در خدابنده، گفت: این واحد در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع و هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا با ظرفیت ۳۶ هزار قطعه مولد و چهار هزار قطعه خروس پدر احداث شده است و برای اجرای این طرح ۱۶۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی افزود: این واحد دارای خط تولید تمام اتوماتیک است و ظرفیت تولید پنج میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه در هر دوره را دارد و زمینه اشتغال ۱۷ نفر به صورت مستقیم و ۳۴ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.

کرامتی افزود: تامین جوجه یک‌روزه مورد نیاز واحدهای مرغداری پرورش نیمچه گوشتی با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین، از مهم‌ترین مزایای این واحد تولیدی محسوب می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: این استان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که از این میزان ۸۵۰ هزار هکتار آن اراضی کشاورزی شامل ۱۶۰ هزار هکتار آبی و مابقی دیم است و سالانه ۳.۱ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی دامی و شیلاتی تولید می شود.

کرامتی افزود: یک میلیون و ۲۲۰ هزار راس دام در استان داریم که از این میزان یک میلیون و ۵۰ هزار راس دام سبک و مابقی دام سنگین است و بیش از ۳۵۰ واحد صنعتی طیور و حدود ۷۰ هزار تن تولید گوشت سفید در استان تولید می شود که از این میزان سالانه ۵۰ تا ۶۰ درصد مصرف استان است و مابقی پشتیبان استان تهران هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه سالانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ، قریب به ۱۵ هزار تن گوشت قرمز،‌ ۱۷۰ هزار تن تولید شیر در استان تولید می شود، گفت: زنجان سه برابر میزان مورد نیاز خود انواع محصولات کشاورزی تولید می کند و پشتیبان سایر استانهای کشور است به طوریکه در محصول گندم ۱۳ استان را پوشش می دهیم و قطب تولید دام سبک در کشور هستیم.

کرامتی به اقدامات ژنتیکی انجام شده در دام استان اشاره کرد و یادآور شد: در گله هایی که به صورت تحت کنترل هستند ۲.۴ درصد زادآوری داریم که متوسط کشور ۹ دهم درصد و این میزان برای گله های اصلاح شده در اختیار مردم زنجان نیز ۱.۸ درصد است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای خوبی در این خصوص داریم، تصریح کرد: در سایر بخشها نیز وضعیت مناسبی داریم، سالانه یک هزار و ۱۰۰ تن عسل و هزار تن کرم ابریشم در استان تولید می شود از حیث تولیدات دامی جزو استانهای پیشرو کشور هستیم.

تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید از شاخص‌های مهم بهره‌وری استان زنجان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید از شاخص‌های مهم بهره‌وری استان بوده که با بهره‌برداری از این طرح محقق شده است.

احمد خداوردی با اشاره به بهبود شاخص‌های درآمدی استان در سال‌های اخیر، افزود: درآمد سرانه روستایی زنجان اکنون ۲۳ درصد بالاتر از میانگین کشور است و درآمد سرانه شهری نیز برای نخستین بار از میانگین کشوری فراتر رفته که نشان‌دهنده ارتقای سطح رفاه اجتماعی است.

وی ادامه داد: خدابنده یکی از شهرستان‌های هدف برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بوده و اقدامات انجام‌شده، بستر مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش رفاه عمومی فراهم کرده است.