به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی اظهار کرد: از ۱۹ تیرماه سال گذشته تاکنون، ۱۷۴ گواهی بهداشتی برای صادرات انواع محصولات و فرآوردههای دامی شامل تخممرغ خوراکی، محصولات لبنی، تخممرغ نطفهدار، جوجه یکروزه تخمگذار، ماهیان زینتی، کنسرو ماهی و حیوانات خانگی توسط ادارهکل دامپزشکی استان صادر شده است.
وی افزود: عمده مقاصد صادراتی این محصولات کشورهای حاشیه خلیج فارس، جمهوری آذربایجان، عراق، ترکیه و افغانستان بوده و تمامی محمولهها پس از انجام آزمایشهای تخصصی و تأیید ضوابط بهداشتی، موفق به دریافت گواهی سلامت برای صادرات شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین با اشاره به جزئیات صادرات انجامشده تصریح کرد: در این مدت یکهزار و ۱۸۶ تن تخممرغ خوراکی به کشورهای قطر، عراق و افغانستان صادر شده است. همچنین هفت میلیون و ۳۰۸ هزار قطعه تخممرغ نطفهدار و ۶۵۰ هزار قطعه جوجه یکروزه تخمگذار نیز به عراق و افغانستان ارسال شده است.
جلوخانی ادامه داد: طی این بازه زمانی، ۹۰۰ تن محصولات لبنی، ۲۱۸ هزار قطعه ماهی زینتی، ۴۵ تن کنسرو ماهی، ۲۸ تن هزارلای نمکسود، هفت تن مواد ضدعفونیکننده و ۳۱ مورد حیوان خانگی نیز به کشورهای پاکستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، ویتنام، عراق و عمان صادر شده است.
وی تأکید کرد: نظارتهای بهداشتی و صدور گواهیهای سلامت دامپزشکی، نقش مهمی در توسعه صادرات محصولات دامی، حفظ سلامت مصرفکنندگان و تسهیل حضور تولیدات استان قزوین در بازارهای بینالمللی دارد.
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