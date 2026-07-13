سردرگمی مراجعان آرامستان بهشت سکینه کرج در نبود تابلو راهنما

به گزارش خبرنگار مهر، نبود تابلوی راهنمای مسیر آرامستان بهشت سکینه در آزادراه کرج – قزوین به یکی از گلایه‌های شهروندان تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته مراجعان، موجب سردرگمی رانندگان، اتلاف وقت و افزایش مسافت طی شده برای رسیدن به این آرامستان شده است.

شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی، از نبود علائم راهنمای مناسب در مسیر منتهی به آرامستان بهشت سکینه انتقاد کرده‌اند. آنان می‌گویند رانندگانی که قصد مراجعه به این آرامستان را دارند، به دلیل نبود تابلوی راهنما از خروجی عبور کرده و ناچار می‌شوند مسیر قابل توجهی را ادامه داده و پس از یافتن مسیر بازگشت، دوباره به سمت ورودی حرکت کنند.

یکی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورودی بهشت سکینه تابلوی راهنما ندارد و بارها به دلیل نبود این تابلو از مسیر عبور کرده‌ایم. هر بار مجبور می‌شویم مسیر زیادی را طی کنیم تا بتوانیم به مسیر اصلی بازگردیم که این موضوع علاوه بر اتلاف وقت، باعث سردرگمی مراجعان نیز شده است.

به گفته شهروندان، آرامستان بهشت سکینه روزانه پذیرای تعداد زیادی از خانواده‌ها از نقاط مختلف استان البرز و حتی استان‌های همجوار است و نبود علائم راهنمای مناسب، به‌ویژه برای افرادی که برای نخستین بار به این مجموعه مراجعه می‌کنند، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. آنان معتقدند نصب یک تابلوی موقت تا زمان پایان پروژه‌های عمرانی نیز می‌تواند بخش زیادی از این مشکل را برطرف کند.

در پیگیری خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز اعلام کرد که تابلوی راهنمای بهشت سکینه به دلیل اجرای پروژه تعریض آزادراه کرج – قزوین و ساخت پل B16 کنارگذر شمالی جمع‌آوری شده است. بر اساس اعلام این اداره کل، پس از تکمیل عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه، تابلوی راهنمای مسیر نیز دوباره نصب خواهد شد.

خبرنگار مهر همچنین این موضوع را از روابط عمومی شرکت مجری پروژه کنارگذر شمالی پیگیری کرد.

مسئول روابط عمومی این شرکت با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه همچنان ادامه دارد، درباره زمان تکمیل پل B16 و پایان عملیات تعریض آزادراه گفت: عملیات اجرایی در حال انجام است و هر زمان امکان اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد، موضوع اعلام خواهد شد.

وی همچنین درباره جمع‌آوری تابلوی راهنمای بهشت سکینه اظهار کرد: ما هیچ‌گونه برداشتی انجام نداده‌ایم و اگر تابلو جابه‌جا یا جمع‌آوری شده باشد، این اقدام از سوی اداره کل راهداری انجام شده است.

با وجود پاسخ‌های ارائه‌شده، هنوز زمان مشخصی برای پایان عملیات عمرانی و نصب مجدد تابلوی راهنمای بهشت سکینه اعلام نشده است؛ موضوعی که همچنان موجب نارضایتی شهروندان و انتظار آنان برای تعیین تکلیف این مطالبه و نصب دست‌کم علائم موقت تا زمان اتمام پروژه شده است.