به گزارش خبرنگار مهر، هادی باقری شامگاه دوشنبه در نشست مدیران شهرستان‌ها و کارشناسان پهنه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی، ترویجی و اجرایی متعددی برای پیشگیری و کاهش خسارت این آفت در باغ‌های مازندران در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اطلاعیه‌های فنی و دستورالعمل‌های تخصصی در زمان‌های مختلف برای بهره‌برداران و واحدهای اجرایی استان صادر و ابلاغ شده است، افزود: همزمان با این اقدامات، ۲۸۰ ایستگاه ردیابی و پیش‌آگاهی در نقاط مختلف استان فعال شده تا روند تغییرات جمعیت آفت به‌صورت مستمر پایش شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از همکاری کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در اجرای طرح شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی خبر داد و گفت: این مراکز با حضور میدانی، نقش مهمی در شناسایی به‌موقع کانون‌های آلودگی و ارائه توصیه‌های فنی به باغداران بر عهده دارند.

باقری با اشاره به اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های ترویجی و همچنین برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با هدف افزایش آگاهی باغداران و کارشناسان درباره راهکارهای مدیریت این آفت به‌صورت مستمر انجام شده است.

وی افزود: برای تقویت برنامه‌های ردیابی و کنترل، هزار و ۵۰۰ فرمون جنسی، ۴۵۰ تله مکفیل و هزار و ۱۵۰ کارت زرد میان مراکز ردیابی و بهره‌برداران توزیع شده است.

باقری با اشاره به نتایج اجرای این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات ردیابی آفت در سطح ۱۵۶ هزار هکتار از باغ‌های استان انجام شده و مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی نیز در سه هزار و ۸۵۳ هکتار از باغ‌ها به اجرا درآمده است.

وی تأکید کرد: اجرای مدیریت تلفیقی آفات با تکیه بر پایش مستمر، روش‌های غیرشیمیایی و مداخلات هدفمند، از مهم‌ترین راهبردهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای و حفظ سلامت محصولات باغی استان است.