به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ‌ارمی صبح شنبه در بازدید میدانی از محل پیشنهادی احداث پست فوق‌توزیع ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت در حوالی روستای اشکالی بخش مرکزی تنگستان از نهایی شدن مراحل جانمایی زمین مورد نیاز برای احداث این پست فوق‌توزیع خبر داد و گفت: این پروژه از مهم‌ترین اولویت‌های زیرساختی فرمانداری تنگستان در حوزه توسعه شبکه برق است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: احداث پست فوق‌توزیع ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت، یکی از زیرساخت‌های اساسی برای توسعه شهرستان است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت شبکه برق منطقه افزایش یافته، پایداری تأمین برق مشترکان ارتقا می‌یابد و بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در تنگستان فراهم خواهد شد.

وی افزود: پیگیری اجرای این پروژه در ادامه دیدار فرماندار تنگستان و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس انجام شده و امروز با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مراحل جانمایی زمین در آستانه نهایی شدن قرار گرفته است تا مقدمات آغاز عملیات اجرایی این پروژه هرچه سریع‌تر فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان با قدردانی از حمایت‌های مهندس قائدی، مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس، گفت: نگاه توسعه‌محور و همکاری مؤثر مجموعه برق منطقه‌ای فارس در پیشبرد این پروژه قابل تقدیر است و انتظار می‌رود با تکمیل فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای لازم، عملیات اجرایی این پروژه راهبردی در آینده نزدیک آغاز شود.

وی تأکید کرد: فرمانداری تنگستان به‌ویژه با پیگیری‌های مستمر فرماندار، توسعه زیرساخت‌های برق را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و با هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تحقق این پروژه را تا مرحله اجرا و بهره‌برداری با جدیت دنبال خواهد کرد.

در راستای تسریع در اجرای این پروژه، بازدید میدانی از محل پیشنهادی احداث پست فوق‌توزیع ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت در حوالی روستای اشکالی با حضور هیأتی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تنگستان و با همراهی نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق، مدیریت برق شهرستان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شد.

در این بازدید، آخرین بررسی‌های فنی و کارشناسی برای تعیین و نهایی‌سازی زمین مورد نیاز پروژه بویژه از منظر مالکیت صورت گرفت و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی به منظور تسریع در آغاز عملیات اجرایی انجام شد.