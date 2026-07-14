بیش از ۲۵ هزار اقدام اطلاع رسانی برای مراسم بدرقه آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر محمدباقر فرهند با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارسالی و تجمیع عملکرد دستگاه‌های مختلف استان، یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های اطلاع رسانی و فرهنگی استان البرز در این رویداد ملی رقم خورد و مجموعه دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی و مشارکت گسترده، اقدامات متعددی را در حوزه اطلاع‌رسانی، فضاسازی و خدمات فرهنگی به انجام رساندند.

وی افزود: در این مدت بیش از یک‌هزار و ۳۶۷ خبر و گزارش رسانه‌ای در پایگاه‌های خبری، رسانه‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر شد و همچنین بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ محتوای چندرسانه‌ای و تصویری شامل کلیپ، موشن‌گرافی، اینفوگرافیک، گزارش تصویری و تولیدات رسانه‌ای تهیه و منتشر شد.

رئیس ستاد تبلیغات و اطلاع‌رسانی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» ادامه داد: در بخش فضای مجازی نیز بیش از دو هزار و ۵۰ مورد فعالیت رسانه‌ای شامل انتشار محتوا، بازنشر اخبار، پویش‌های مجازی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به ثبت رسیده است.

فرهند با اشاره به اقدامات حوزه اطلاع‌رسانی مردمی و مدیریت روایت تصریح کرد: در این بخش نیز بیش از یک‌هزار و ۴۶۸ اقدام شامل اطلاع‌رسانی عمومی، تولید روایت، برنامه‌های فرهنگی و پویش‌های مردمی انجام شد.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه فضاسازی و تبلیغات محیطی، بیش از ۱۵ هزار اقدام تبلیغاتی شامل نصب بنر، بیلبورد، عرشه پل، ریسه، پرچم، استند و تبلیغات بصری در سطح شهرها، محورهای مواصلاتی و موکب‌ها اجرا شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز افزود: در بخش مستندسازی نیز بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مورد شامل عکس، فیلم، گزارش تصویری و آرشیو رسانه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده ثبت و مستند شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۴۰ هزار محصول فرهنگی و تبلیغاتی شامل پرچم، پوستر، پیکسل، سربند، لیوان، تی‌شرت و سایر اقلام فرهنگی تولید و توزیع شده است.

فرهند تأکید کرد: این حجم از اقدامات، نشان‌دهنده انسجام، هم‌افزایی و مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی استان البرز در برگزاری باشکوه‌تر مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» و شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های رسانه‌ای، فرهنگی و خدماتی استان در یک رویداد ملی است.