پایان جولان سارقان ۵۰ میلیاردی در اصفهان

سرهنگ حسن علیاکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات ضربتی اظهار کرد: در پی دریافت چندین گزارش مبنی بر وقوع سرقتهای سریالی از مغازههای سطح شهر اصفهان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پلیس با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و بررسی صحنههای جرم وارد عمل شد، افزود: کارآگاهان پس از حضور در محلهای سرقت و انجام اقدامات میدانی تخصصی، موفق به جمعآوری آثار و ادله لازم شدند. این بررسیهای فنی و دقیق، نقش سه سارق سابقهدار را در این فقره سرقتها برای پلیس محرز کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: متهمان که تصور نمیکردند به این سرعت شناسایی شوند، در مخفیگاه خود تحت رصد پلیس قرار گرفتند. در نهایت، طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، هر سه سارق دستگیر و برای بازجوییهای فنی به پلیس آگاهی منتقل شدند.
سرهنگ علیاکبری با اشاره به اعترافات صریح متهمان به جرم خود گفت: این افراد در جریان بازجوییهای تخصصی به ۵ فقره سرقت از مغازههای پوشاک و قهوهفروشی در سطح شهر اصفهان اقرار کردند. بر اساس برآورد دقیق کارشناسان، ارزش ریالی اموال به سرقت رفته از این کسبه، بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان، مقادیری از اموال مسروقه کشف و ضبط شد. با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمان جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان به صاحبان اصناف و مغازهداران هشدار داد: استفاده از تجهیزات ایمنی نوین، نصب دوربینهای مداربسته باکیفیت و اطمینان از استحکام دربهای ضدسرقت، نقش بسزایی در کاهش طمع سارقان و پیشگیری از بروز چنین حوادثی دارد و پلیس در برخورد با این جرایم، با قاطعیت عمل خواهد کرد.
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