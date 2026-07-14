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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

بازدید مقام نظامی ارشد عراقی از مرز خسروی

بازدید مقام نظامی ارشد عراقی از مرز خسروی

منابع عراقی اعلام کردند که معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق از گذرگاه مرزی المنذریه (خسروی) بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امنیتی عراق، قیس المحمداوی معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق امروز سه شنبه از گذرگاه مرزی المنذریه (خسروی) بازدید کرد.

هدف از این بازدید اطلاع از روند فعالیت و مقدمات استقبال از زائران است.

در حاشیه این بازدید، نشستی در مرز با حضور طرف ایرانی برگزار شد و دو طرف بر سر سازوکارهای هماهنگی مشترک برای تضمین روان بودن تردد زائران اربعین توافق کردند.

ایران و عراق بر سر هماهنگی مستقیم در پرونده‌های بازرسی دقیق، یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات امنیتی و تعیین تعداد زائرانی که برای ورود به عراق از این مرز مجاز است، توافق کردند.

ایران و عراق درباره طرح یکپارچه حمل و نقل شامل تامین حمل و نقل از مرزها و سپس اعزام زائران به شهرهای مقدسه رایزنی و بر سر تامین و هماهنگی همه خدمات و در راس آن تضمین ثبات برق بدون قطعی رایزنی کردند.

المحمداوی بر اجرای طرح‌ها براساس زمانبندی‌های مشخص و بررسی گزارش‌های پیشین برای تشخیص نقاط ضعف و حل فوری آنها و تقویت نیروها برای تسهیل اقدامات ورود زائران تاکید کرد.

کد مطلب 6887784

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