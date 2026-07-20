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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

طرح‌های امنیتی عراق برای برگزاری موفق مراسم اربعین

طرح‌های امنیتی عراق برای برگزاری موفق مراسم اربعین

فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق، مرکز فرماندهی و کنترل طرح امنیتی مراسم اربعین امام حسین (ع) را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امنیتی عراق، فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق، امروز دوشنبه مرکز فرماندهی و کنترل طرح امنیتی مراسم اربعین امام حسین (ع) را افتتاح کرد.

این اقدام در چارچوب آمادگی‌های برای تامین امنیت زیارت میلیونی و هماهنگی تلاش ها میان تشکیلات مختلف امنیتی و خدماتی صورت گرفته است.

هدف از افتتاح این مقر که تحت نظارت مستقیم قیس المحمداوی معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک است، مدیریت و پیگیری اجرای طرح امنیتی و تقویت هماهنگی میان فرماندهان امنیتی و طرف‌های پشتیبان در راستای تضمین تردد روان زائران و سرعت تعامل با تغییرات میدانی و تامین بالاترین سطح امنیت و خدمات در طول مراسم اربعین است.

فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق تاکید کرد که افتتاح این مقر در چارچوب سلسله اقدامات با هدف موفقیت آمیز بودن مراسم اربعین از طریق انسجام فعالیت امنیتی و اطلاعاتی و خدماتی و رسانه‌ای در راستای تحقق محیطی امن و با ثبات برای میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق انجام شده است.

کد مطلب 6893944

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