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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان: ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان: ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز و دستگیری دو متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای اجرای طرح مقابله با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، مأموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، محل نگهداری این دستگاه‌ها را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از محل، پنج دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط و دو متهم شناسایی و دستگیر شدند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6888168

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