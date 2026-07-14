فرمانده انتظامی شهرستان شیروان: ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و در راستای اجرای طرح مقابله با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، مأموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، محل نگهداری این دستگاه‌ها را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از محل، پنج دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط و دو متهم شناسایی و دستگیر شدند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.