پلیس فاروج قاچاقچی زن را با ۲.۴ کیلوگرم تریاک دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان فاروج اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، زنی که قصد داشت محموله مواد مخدر را در پوشش مسافر و با استفاده از یک خودروی مسافربری جابه‌جا کند، شناسایی شد.

وی افزود: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با بیان اینکه در بازرسی از متهم، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.