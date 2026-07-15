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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

پلیس فاروج قاچاقچی زن را با ۲.۴ کیلوگرم تریاک دستگیر کرد

پلیس فاروج قاچاقچی زن را با ۲.۴ کیلوگرم تریاک دستگیر کرد

فاروج- فرمانده انتظامی شهرستان فاروج گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر یک زن قاچاقچی را که قصد انتقال تریاک با خودروی مسافربری را داشت، دستگیر و ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان فاروج اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، زنی که قصد داشت محموله مواد مخدر را در پوشش مسافر و با استفاده از یک خودروی مسافربری جابه‌جا کند، شناسایی شد.

وی افزود: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با بیان اینکه در بازرسی از متهم، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6888707

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