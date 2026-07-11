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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک در خراسان شمالی کشف شد

بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: مأموران پلیس در دو عملیات جداگانه در بجنورد و مشهد، بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک کشف و سه متهم را دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به،نقل از خبرگزاری پلیس رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان در شهرستان بجنورد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف ۹ کیلوگرم تریاک شدند.

وی افزود: در ادامه و با تبادل اطلاعات و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، مأموران در عملیاتی دیگر ۲۱ کیلوگرم تریاک را از منزل یکی از افراد سابقه‌دار در شهر مشهد کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی تصریح کرد: در مجموع این دو عملیات، بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک کشف و سه متهم دستگیر شدند.

وی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6884488

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