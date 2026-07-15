به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باهدف محرومیت‌زدایی، افزایش ایمنی‌محورها و تسهیل در دسترسی روستاییان به شبکه راه‌های اصلی، از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، ۳۱.۳ کیلومتر عملیات زیرسازی و عملیات آسفالت ۶.۷ کیلومتر از راه‌های روستایی استان انجام شده است.

وی به اعتبار هزینه شده اشاره کرد و افزود: این ۳۹ کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به ابنیه فنی احداث شده اشاره کرد و گفت: علاوه بر عملیات زیرسازی و آسفالت، در راستای تثبیت بستر راه‌ها و مدیریت آب‌های سطحی، تعداد ۱۱ دستگاه پل شامل ۱۰ دستگاه با دهانه زیر ۸ متر و یک دستگاه با دهانه بالای ۸ متر احداث شده است.

امرایی، اضافه کرد: با احداث این مقدار راه روستایی ۹۰ روستا در استان از راه آسفالته بهره‌مند شدند که این امر نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسریع در انتقال محصولات کشاورزی به بازارهای هدف خواهد داشت.